“公公总是嘲讽我，还爱给五个月的孩子喂酒”隔代养娃苦了谁？

隔代养娃在如今社会已十分普遍。

一方面，由于现代生活节奏快，夫妻双方都忙于工作，的确需要有人帮助分担养娃的压力；另一方面，由于新手爸妈经验不足，在育儿方面难免手忙脚乱，有经验丰富的老人帮忙，也算是有个安心的依靠。

然而，本该是和和美美的一件事，却也引发了无数矛盾。前不久，就有一位无助的妈妈忍不住发帖吐槽。

以下文字来自网友满满向日葵

今天公公摔碗破口大骂，这样的公公有几个？因为觉得我教育孩子不应该那样。觉得我身上问题很多，让我自己先端正好才有资格。我生的娃，我没资格？说着过来帮我忙，但是这忙我受不了。说我要赶他们走，真的是气要炸飞了。

孩子说了饮食要淡一点，处处跟我唱反调，说孩子可以吃盐了，6个月开始吃辅食就想把饭桌上的菜夹给孩子吃。说吃咸才有力气。我没不让吃盐，只是太咸真不好。不听，觉得我跟他长辈唱反调。

我说别给孩子吃桌子上的一些菜，比如王中王掺合着其他菜炒的。结果偏偏不带听，继续喂。时不时问儿子酒要不要喝，可能是玩笑，但是经常性的就把酒往儿子嘴上蹭。几次儿子把酒一把抓起，弄的手上都是，只好赶紧洗手。

饭桌上他们吃东西掉地上了，我捡起来，就说我没礼貌，因为得等他吃完了再捡，不然他在吃，掉地上了我捡起来意思是我在赶他走…这话还在外面讲给别人听，说家里有时刻想赶他走的儿媳妇。家里有小孩，掉地上我马上捡起来也是不想小孩子踩到，弄的满屋子都是到时候找都不好找。而且俩孩子喜欢趴地上，儿子不光趴还喜欢用舌头去舔。所以地上我经常看着哪里脏就擦。

我公公还讽刺我没事干嘛拿放大镜擦地。我婆婆以前在家想不起要擦地的，经常被我老公奶奶说家里不收拾。习惯了老家邋里邋遢吧，我喜欢干净，觉得我光爱干净了小孩不管的，让婆婆辛苦了。

我婆婆听到孩子叫两声就得赶紧抱起来抖啊抖，我不抱孩子或者吼两声就是对儿子不好，打两下就说我要虐待儿子。反看我打女儿骂女儿，没说话了。小孩哪有不哭的，妈妈哪有不打几下的？

住一起我很别扭，说孩子会走了我翅膀长硬了就要把她赶走。去年我老公奶奶因为我婆婆没经验，过来帮忙带娃。奶奶来确实帮忙出力。但是在我家也是吵架。隔三差五让我跟老公离婚，说不看好我们两个人的未来。还跑门外大肆宣传跟邻居说我坏话，无语。

我妈身体不好，所以只给钱没过来帮忙。他奶奶老是跟我唱反调觉得带娃累，我说那就让我妈来帮我。奶奶说为什么刚出生不来，现在孩子能走了觉得好带了才来。她觉得2岁的孩子好带，好带吗？他奶奶不光吵架，跟我公公婆婆也隔三差五斗，当然我公公一直帮着婆婆说奶奶不是。

思绪太乱，没办法让他们走，我不想吵架只能孩子去外婆家清净一段时间，两个孩子轮流来。眼睛也哭肿了，精神极度崩溃，但是无力解决，只能想办法妥协退让。等着明年孩子上学，希望能过上四口之家的日子。经历过，你就能发现自己带娃多好了。可能苦点，偶尔也面临崩溃。但是孩子是你的，怎么带怎么教，自己说了算。好坏尽到该尽的责任，也不会后悔。

这位妈妈的遭遇迅速引发了网友们的关注。

随着社会经济的发展和育儿知识的普及，如今的家长们在育儿方面更倾向于科学喂养，而上一辈人则更相信自身经验，因此也就催生了各种矛盾。

免费保姆还要被埋怨，老人心里苦

对于老人来说，他们本该安享晚年时光，外出旅游或是在家做些自己喜欢的事情，却不得不放弃这份安逸，来到子女的家中操持家务。

对于有些老人来说，这甚至意味着换个城市。从前熟悉的一切都不见了，在哪买菜，如何购物，邻居是谁，都是未知数。生活要从头开始，几十年的习惯也要改变，作息也要被迫调整。

不仅如此，有些子女把父母养娃看作天经地义的事情，甚至要求他们包揽家里的家务，洗衣做饭打扫。言语间一丝感谢都没有，稍有不顺眼的地方还出言训斥，令老人寒心。

带娃不仅累，还没有休息时间，年轻人尚且有下班时间可以放松，而带娃的老人们，几乎是一周七天一天24小时随时待命。孩子精力旺盛，老人得陪着玩闹，还要时刻注意孩子有没有磕着碰着，担心自己无法向子女交代。

在孩子的教育问题上，老人的处境也很微妙。过分溺爱孩子自然不可取，但如果管教严格，譬如孩子做出危险的事情时，身为父母或许还能骂几句甚至轻打几下以示惩戒，但隔代养娃的老人，却很难有立场去打骂孩子。

最后，因为是帮自己孩子带娃，当然不会开口索要报酬。离谱的是，有些老人在带娃时还需要自己贴钱，例如买菜、带娃出去时的开销，都要从自己的养老金里扣。不仅出力，还要出钱。

观念不合，孩子家长心里苦

我们已经见了很多吐槽长辈带娃的帖子了，就像开篇那位妈妈一样，老人和我们的育儿观念实在差别太大了。

我身边就有这样的例子。

阿花孩子出生还没几天，她婆婆就要煎草药给孩子喝，说是老家都这么做，喝了这个水之后可以很快的排出孩子体内的胎便毒素，被阿花拒绝后，她婆婆居然背地里偷偷喂。最后发现了这件事的阿花忍不住和婆婆大吵了一架。

老人来帮忙带娃时，这几句话你一定听过：

你这样带宝宝不行！我们当年……

谁家不把屎把尿，你们不都是这么把大的吗？！

孩子不吃盐哪行，哪有劲啊？

孩子得多喝水，不喝上火！

最无力的是，无论你怎么解释，他们都固执的认为自己是对的，最常挂在嘴边的就是“我们当年”，令人招架不住。

隔代养娃，该如何相处？

有条件的家庭自然可以选择聘请专业保姆等方式来解决带娃问题，然而我们大多数普通人都不得不接受隔代养娃的方式。那么，该如何减少矛盾呢？其实，沟通方法最重要。或许这位网友的经验可以帮到你。

我们家出现的一次最严重的隔代育儿分歧就是孩子上幼儿园。

由于婆婆经常偷着惯孩子，给孩子养成了很不好的生活习惯，所以我们在孩子33个月的时候就送去了幼儿园。因为我们上班早，每次只能婆婆去送孩子，刚开始孩子哭闹不适应，婆婆心疼孙子跟着哭，回家婆婆也总是在孩子面前和我们商量让孩子晚去半年，说孩子这么小怎么能适应，哭着让我们妥协，我们没有同意。

不过就在孩子上幼儿园刚一周的时间，婆婆突然背着我们少送了一天，据说当天孩子一直央求奶奶让他休一天，婆婆心疼孩子就答应了，结果接下来的日子再送上学相当困难。孩子总抱着侥幸心理希望奶奶还能妥协，然后每次就是哭闹着不下楼，幼儿园就在楼下，周末我们要领他出去玩他都不下楼，突然变得特别恐惧见到幼儿园。

见情况不妙，我和老公商量周末陪他去幼儿园院待半天。我们是硬拖着下楼进到幼儿园，看到一些孩子在幼儿园玩，他就一直让我们抱着哭闹要回家，婆婆在楼上看的心疼赶来劝我们回去。在老公的坚持下，婆婆上楼了不再理我们。

我们大概抱了2个多小时，一边抱着一边和孩子讲道理，最后孩子才慢慢同意下来，玩了一会孩子自然就融入到这个集体中，不再需要我们陪伴，经过半天的陪伴和鼓励，孩子不像之前那样恐惧幼儿园了，也不再抵触与幼儿园有关的任何事情，事实证明我们的做法是正确的。

事后婆婆还说，当时多亏了我们的坚持，要不然孩子还真不知道什么时候能适应，自己也不该私自的就妥协，给孩子带来那么大的伤害。

你看，问题也没有那么难解决～

遇到分歧时，不要针锋相对，尽量用事实去证明给老一辈看。只要大家多一点耐心，多进行沟通，事情就没有那么难解决。

追根究底，大家都是为孩子好，只是各自的方式不同罢了。那么就加强沟通，一起找出教育孩子的最优方案。只要我们用心交流，隔代养娃的难题也会迎刃而解。

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