母乳保存指南，手把手教你

母乳具有很高的营养价值，是宝宝的最佳口粮，越来越多的宝妈开始选择母乳喂养。对于背奶妈妈来说，如何保存母乳是一门学问，下面这份指南，一定能帮到你：

准备工作

挤奶前，妈妈一定要把双手洗干净，以免手上的细菌或病毒混入母乳中，导致宝宝患病。准备好合适的装奶容器（玻璃瓶或是储存袋），并且在奶瓶或是储存袋上做好标记。每次挤出的奶水，要按照宝宝食量分装，避免浪费。

母乳储存多长时间

常温状态下，母乳可以保持3-4小时。如果使用奶瓶或储存袋保存，一定要密封，最好盖上一条冷毛巾，保持母乳凉爽。

放在冰箱冷藏室里，母乳可以保存3天左右，但不要放在冰箱的侧门上。

放入冰箱冷冻室，母乳可以保存6个月。保存时，不要将母乳装得太满，以免膨胀爆裂。

请注意，冷冻母乳虽然存放时间长，但里面的营养成分会有所流失。因此，母乳存储时间不宜过长。

母乳怎么加热

母乳从冰箱拿出来后要用温水加热，等到温热时摇晃均匀。如果是冷冻母乳，应先放到冷藏室解冻，等到母乳全部变成液体后，再进行加热。

怎么处理未喝完的母乳

冷冻母乳从冷藏室取出后，在常温下保存不能超过2小时，冷藏不能超过1天。如果冰冻母乳解冻超过24小时未喝完，不要给宝宝喝了，直接倒掉。

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