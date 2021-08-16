带孩子吃火锅，这五点需要特别提醒你~

如何让宝宝安全吃火锅呢？今天，育儿网小编就来给大家说一说带宝宝吃火锅的注意事项，赶紧来了解一下吧~

1.选择清淡食物

带宝宝吃火锅，妈妈点菜时不仅要满足自己的口味，还要照顾到宝宝的口味。宝宝的饮食要以清淡为主，建议妈妈选择清淡的锅底为好。

如果妈妈的口味较重，可以多添一些酱料来弥补。也可以选择鸳鸯锅，给宝宝吃清淡的一侧。请注意，点菜时要多选新鲜蔬菜，不要加入温补药材。

需要提醒大家的是，火锅中的菜都很烫，要先将食物放入碗中，等它变凉后再给宝宝吃。还有，大块食物要弄碎再给宝宝吃，以免卡喉。

2.选择通风良好的火锅店

带宝宝吃火锅，选择合适的火锅店也很重要。火锅店到处都是升腾的热气，建议妈妈选一个通风好，空气质量佳的火锅店。

3.注意餐具的摆放

宝宝好奇心强，喜欢用手到处乱摸，特别是当他们看到新奇的事物时。有的火锅店的餐具比较特别，常常被宝宝当作玩具玩耍。因此，妈妈们应该先将餐具放在宝宝看不见的地方，不要让宝宝拿杯子、牙签、水壶等物品玩耍。妈妈们可以为宝宝准备一套结实的餐具，这样宝宝外出就餐更方便、更卫生。

4.选择包间

火锅店一般设有包间，建议大家带宝宝在包间里吃火锅，这样更安静、更安全。

如果宝宝月龄较小，父母要记得向服务员要儿童椅哦！

5.准备一些小玩具

有的宝宝活泼好动，吃饱后喜欢离开座位到处乱跑，非常不安全。妈妈可以带一些小玩具给他玩，让他保持安静，自己也有时间品尝美味的火锅。

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