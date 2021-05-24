孕期如何补充营养？奉上超全饮食指南

为了保证腹中胎儿的身体健康和正常发育，准妈妈务必要重视营养的合理补充。那么具体该如何吃呢？下面小编给大家做一个科普，赶紧来看一看吧！

准妈妈一日三餐应该怎么吃

怀孕后，不少准妈妈会大量进食补充营养，想要让腹中宝宝长得更好。其实，这种做法并不科学。胎儿在孕早期发育无需补充大量营养，只需保证关键营养素摄入充足即可，比如叶酸、铁、碘等。

另外，大多数准妈妈在孕早期都会出现早孕反应，情况严重时会影响食欲，建议准妈妈此时要掌握好碳水化合物的摄入量，孕早期的每天摄入130克碳水化合物为宜，相当于3两半左右的主食。如果准妈妈摄入的碳水化合物不足，就会消耗体内脂肪。脂肪消耗过程中会产生代谢产物酮体，而酮体会影响胎宝宝大脑的正常发育。

孕早期补充营养的注意事项

1.饮食适量，不要突然增多

胃口好、孕吐不强烈就不要吃太多零食，以免能量超标。准妈妈能量超标，不仅会增加患妊娠期糖尿病的风险，也不利于胎宝宝的身体健康和正常发育。

2.孕吐特别严重要及时就医

准妈妈孕吐严重无法进食，会使体内能量消耗大于能量摄入，导致营养不足。准妈妈发生营养代谢紊乱时会生成酮体，不利于胎宝宝大脑的正常发育。建议这种情况，要及时就医。

孕中晚期怎么吃对胎儿发育最有利

1.增加膳食纤维的摄入

随着孕妈妈子宫的增大和激素的变化，胃肠蠕动变慢，所以孕妈妈要增加膳食纤维的摄取，多吃一些谷物类、薯类以及水果蔬菜，防止体重增加过多。

到了孕中期，孕妈妈每天要摄入谷薯类275~300克左右，蔬菜和水果300~500克，蛋类150~200克，肉100~150克。到了孕晚期，准妈妈的主食可增加25克，肉类增加50克较为适宜。

2.避免体重增长过快

准妈妈在孕中晚期要注意控制体重，不要让体重增长过快，以免碰上妊娠期高血压、妊娠期糖尿病，影响自己的身体健康。另外，孕期体重增长过快对宝宝也有不利影响，会增加宝宝肥胖，增加孩子生病风险。

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