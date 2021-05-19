好爸爸需扮好四个角色，你都做到了吗

随着育儿观念的转变，越来越多的爸爸认识到育儿过程中父亲参与的重要性，积极参与孩子的成长之路。那么，该如何成为一名好爸爸呢？简单来说，就是要扮演好以下四种角色，赶紧来了解一下：

1.当好丈夫

想要做一名好爸爸，前提是先做一名好丈夫。爸爸爱妈妈，不仅可以营造一个温暖和谐的家庭氛围，还有利于宝宝情感发育，对于宝宝安全感的建立也十分重要。

宝宝感知十分敏感，如果爸爸在家里非常严肃，对妻子态度不好，宝宝可以感受得到，有可能会对父亲产生抗拒心理，不利于亲子关系的健康发展。

另外，良好的夫妻关系，会给宝宝将来成家立业当一个好榜样。

2.成为学者

宝宝是父母爱情的结晶，需要父母双方共同照顾，爸爸也要多花时间好精力学习如何育儿。爸爸照顾宝宝时，要跟妈妈一样对宝宝温柔、耐心、体贴。爸爸努力学习如何育儿，对于宝宝的生长发育和能力培养很有帮助。

3.学会变成一个孩子

爸爸把自己变成一个孩子，更有利于和宝宝之间的沟通互动和交流。在和宝宝玩游戏时，爸爸将自己视为宝宝的同龄人，会使宝宝更加认真、投入地参与游戏，能够增加玩游戏的乐趣和愉悦感。同时，爸爸也可以从孩子角度思考问题，了解他们的感受，学会真正尊重孩子，有利于让亲子关系变得更紧密。

4.做孩子的好老师

曾有研究表明，长时间与爸爸相处，孩子智商相对更高，也更加积极活跃。所以，爸爸一定要抽出更多时间陪伴宝宝的成长，教会他们待人接物的技巧、解决问题的方式方法、给予他们支持和鼓励等。

最后提醒大家，宝宝的成长只有一次，宝宝在长大过程中可不能缺少父亲的陪伴！

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