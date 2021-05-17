孩子浏览不健康网站，这么处理不伤自尊

随着科技的进步，手机已经成了人们日常生活中必备的电子产品，就连很多孩子上学时都会带着手机。通过手机，家长可以随时联系到孩子，知道孩子目前的位置和其他信息，的确十分便利。但是，手机也会给孩子带来一些不良影响。

比如，最近就有家长发现自家孩子在浏览不良网站，这该怎么办？下面给大家推荐三个好办法，不但很管用，而且也不会伤害孩子的自尊，一起来学习下吧：

1.借机进行性教育

发现孩子看不健康网站，家长不妨把握好这个机会，给孩子来一趟性教育课。告诉孩子当男女爱上对方时会有一些身体接触，但一定要让他明白，什么是崇高的爱情，什么是低俗的不健康内容。爸爸妈妈要教育孩子，爱情尽管很美好，但应在合适的年龄接触它，过早接触会严重影响学业和正常生活。

2.不要打骂责罚孩子

千万不要打骂责罚他。孩子年纪小，爸爸妈妈的打骂责罚会严重损害孩子的自尊心，不利于正常的亲子关系发展。

首先，父母要冷静下来，平复下情绪，接着心平气和地引导孩子，告诉他这个年龄段接触这些内容并不合适，会给日常生活和学业发展带来不利影响。家长要让孩子清楚地认识到这个问题的严重性，及时改正不良行为。

采用这种方法进行处理，孩子更容易接受，也有助于问题的解决。

3.经常带孩子去户外运动

多孩子去户外运动，从而分散其注意力。经常带孩子到户外运动，会使孩子喜欢上运动并养成习惯，没有更多时间和精力去研究那些不良的网站。

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