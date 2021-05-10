投影仪不伤宝宝眼睛？莫被“黑科技”收割了智商税

自打宝宝出生后，我就特别关注孩子的视力问题，毕竟身边戴眼镜的孩子越来越多了，免不了要焦虑、内卷一下哇~

然而，随着电子产品的盛行，各种早教线上课程，动画片，游戏等轮番上阵，想要孩子完全避免这些电子产品，显然是不可能的。

最近，妈妈群里一直活跃着“儿童护眼投影仪”这样的产品，声称绝不会伤眼睛，那么事实真的如此吗？在请教了专业人士后，我不禁庆幸，自己幸亏没被收割“智商税”！今天，我们就好好来说说这个话题：

u1s1，投影仪确实对眼睛刺激小一些





从成像原理上看，无论是电脑、平板、电视还是手机，都是直接成像，这些电子屏幕本身是光源。就拿电视来举例，液晶屏幕通过电压调整液晶分子的方向，从而显示不同的画面。尽管肉眼无法看出来，但屏幕实际上一直在不停闪烁。

而投影仪是漫反射成像，屏幕本身并不是光源，光线经过反射后确实更加柔和。因为不发光，也不会产生频闪，对眼睛的刺激也就小一些。

尽管如此，但并不意味着投影仪不会伤害视力，特别是那些主打“护眼”的儿童投影仪。

“低流明”投影仪更护眼？

有的厂家在宣传儿童投影仪时声称：“8流明，相当于8根蜡烛，专为儿童设计的亮度”。

家长们一看，就8根蜡烛的亮度，对眼睛好，买它！事实上，如果你听信了“黑科技”的胡言乱语，你就是交了智商税！

首先，带你了解下什么是“流明”。流明是光通量的物理单位，也叫明亮度。投影仪流明多少，实际上是投影仪发射的光投射到屏幕上光线的强度。通常而言，家用投影仪的流明在2000上下。由此可见，8流明的儿童投影仪那是有暗啊！！！

过亮或过暗，都会对视力造成损伤。一来，流明过低会导致画面模糊，孩子只能使劲盯着屏幕看，更容易视力疲劳。二来，为了可以看清楚画面，只能降低环境亮度。使用时只能拉窗帘，关灯，把光线遮得死死的，才能把画面看清楚。

各位都知道，关灯玩手机，玩一会眼睛就会感到不舒服。而在黑暗中看投影仪，孩子也会有同样的感觉。而目前儿童近视除了遗传因素外，眼疲劳是最主要的因素，所以你还敢买吗？

屏幕越大越好？

还有家长说，屏幕越大对孩子视力越好，这点也必须来纠正一下。

从保护视力的角度来说，不管是投影还是电视，都不是越大越好。家长在购买前，一定要考虑家里的空间是否合适。特别是儿童投影仪，如果安装在卧室里给孩子看，就必须考虑观看距离。

关于人眼和屏幕的合适距离，国际电影和电视工程师协会曾提出一套“30度理论”。这个理论认为，屏幕宽度所占眼睛视角的最佳角度是30度。换句话说，至少要保证眼睛和屏幕的距离屏幕对角线长度的1.6倍。

举例来说，42寸电视屏幕的对角线长度大概是1.06米，那么，合适的观看距离至少是1.06*1.6=1.69米。

投影仪投射的面积越大，观看距离就得越远，如果你想要买投影仪，就一定要考虑家里空间是否足够，从而让孩子观看时眼睛更舒服。

TIPS：购买投影仪的正确姿势

1.家里的空间较大，能够满足合理的观看距离，又想获得影院般的视听体验，就可以考虑家用投影仪。

2.无论是电视还是投影仪，都会对眼睛造成一定的损伤，所以也就不存在“护眼”的可能，建议不要让孩子看太久。

3.购买“儿童护眼投影仪”完全没有必要。商家拿“低流明”作噱头，其实反而会伤害视力。

4.养成良好的用眼习惯，保持适度的户外运动，防止眼疲劳，这才是保护视力的正确方式。

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