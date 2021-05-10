天热了，要小心奶粉变质！简单3招教你分辨

天气热了，食物就容易变质，蔬菜水果还好了，即使变质了丢掉也不会觉得心疼。但在这个季节，奶粉也很容易变质，这可就不大好了！毕竟，奶粉这价格在那，还是蛮肉疼的……

而且吧，奶粉这东西，有时候发生了轻微变质，也不太容易发现，这就比较麻烦。

来来来，育儿网编编这就给大家分享几个辨别好方法，不看错亿！

1.闻起来有无异味

正常情况下，奶粉会散发出清淡的乳香气。如果奶粉闻起来有轻微的霉味、酸味等异味，说明奶粉已经变质，即使外观看上去并无异常，也不能再给宝宝吃了。

2.喝起来有没有苦涩味或酸臭味

一般来说，奶粉大多都是略微香甜，奶味十足，所以宝宝们才会喜欢吃。但如果奶粉尝起来是其他味道，比如苦味、酸味或其他异味，在排除奶瓶、水等其他因素的情况下，那就证明奶粉已经发生了严重变质，千万别给宝宝喝。

3.奶粉是否松软

正常的奶粉细细散散的，用勺子触碰按压感觉很松软。如果你在冲泡奶粉时，发现奶粉有结块，说明奶粉已开始受潮，这时候就要根据具体情况来处理：

如果结块一碰就碎，说明仍然可以给宝宝喝的，但一定要尽快喝完；如果结块触碰时感觉发硬、发粘，说明奶粉已变质，赶紧丢掉。

提醒大家，奶粉开罐后很容易受外界环境影响，建议要让宝宝在一个月内喝完。如果奶粉一个月内没有喝完，那就不要给宝宝喝了。

Tips：

（1）如何储存奶粉？

家长除了要学会如何辨别奶粉变质，还要掌握正确贮存奶粉的技巧：

△ 罐装奶粉要撕掉隔离膜

大家在开罐前，要仔细检查奶粉外包装有没有损坏、破损、漏气等。如果有，就不要给宝宝吃。在开罐时，要找到开口标识把奶粉罐打开。打开罐盖后，大家要撕掉隔离膜。

请大家注意，开封过后隔离膜就不起作用了，留着反而有可能造成污染。

△ 盒装奶粉别开太大的口子

通常来说，盒装奶粉中还有一层袋装，它的密封性不如罐装奶粉。因此，大家开封时不要开太大的口子，开口大小能满足奶粉勺子进出即可。这样每次取奶粉时就能减少与空气中的细菌接触，有利于奶粉保存。大家取完奶粉后，要记得把里面的袋子和盒子再次封好。

△ 袋装奶粉不要放在旧奶粉罐里

有的妈妈喜欢把袋装奶粉倒进旧的奶粉罐里保存，然后扔掉袋子。其实这样的做法是不可取的。空奶粉罐哪怕洗得很干净，缝隙里依旧有一些以前的奶粉粉末存在。这个时候再把新鲜奶粉倒进去，就有可能发生交叉污染，让细菌大量繁殖。

△ 避免水珠进入到奶粉中

为了避免奶粉受潮，大家在冲奶粉时要把手擦干，取完奶粉后要立即把盖子盖好或把袋口扎紧，防止水珠进入奶粉里。

如果奶粉里有结块，大家可以用勺子轻轻拍打。若是结块被打散，说明奶粉没有问题，可以放心的给宝宝吃。但若是结块又大又硬或者发生了霉变，就不要给宝宝吃了。

大家还可以试试在奶粉罐里放几块方糖，可以有效吸收湿气，避免奶粉变质。

（2）储存奶粉的误区

贮存奶粉时应避免以下这几个误区：

奶粉要放冰箱：贮存奶粉的关键在于保持通风、密封、阴凉、干燥。而冰箱环境湿度较高，即使温度较低，也容易发生结块现象。

取出后再倒回或忘记盖奶粉盖：这两种做法都会增加奶粉接触空气的机会，导致奶粉被空气中的灰尘、杂质、水分污染，更容易发生变质。

宝宝肠胃娇弱，入口的食物更要多加小心。妈妈平常要多花点心思，做好奶粉的贮藏工作，不但能让宝宝吃到安全的食物，还可以避免奶粉变质，保障孩子健康~

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