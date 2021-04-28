如何化解二胎宝宝间的嫉妒？试试这几招

随着二胎政策的实施，越来越多的家庭都步入了二胎时代。但有的大宝在二宝出生后变得非常敏感，两个孩子之间产生明显的嫉妒情绪，让父母很是头疼。其实，只要父母积极应对，掌握正确方法就能化解孩子的嫉妒心，让他们关系和睦，一起健康成长。

有嫉妒心很正常，但需正确引导

每个人都有嫉妒心，孩子也不例外，兄弟手足之间彼此嫉妒也是正常现象。原本属于自己的关注与爱被人分享，孩子肯定会不高兴，嫉妒心也随之产生。此时家长应该引导帮助孩子释放不良情绪，一起找到解决方法。

每个孩子成长发育都存在差异，对爱的想法需求也是不一样的。如果用同样的方法对待两个孩子，并不能有效化解孩子内心的嫉妒情绪。所以，家长要认真了解孩子的内心需求，用不同的方式来满足他们。

家有二宝，如何化解宝宝间的嫉妒

1.不要将两个孩子进行对比

很多家长喜欢将两个孩子进行对比。但每个孩子都是不同的，能力也是不一样。如果父母总是拿两个孩子进行对比，不仅不能激发孩子潜能，反而会让孩子心生嫉妒，破坏孩子之间的关系。

2.减少对另一个孩子的牺牲

二宝年纪较小，家长自然会在二宝身上花的心思相对较多，对大宝的照顾会有所减少。但这种行为会让大宝觉得原本属于自己的爱被剥夺了，进而心生嫉妒。此时，千万不要用命令语气和他说话，而是要对大宝表示感激，给他们更多关爱，通过行动表明父母依旧爱他。

3.给大宝时间适应与准备

怀了二宝后，父母要及时告诉大宝，让他知道自己即将有弟弟或是妹妹了。要给大宝时间以接受。另外，家长也可以让大宝参与到照顾二宝中来，让大宝了解自己作为哥哥、姐姐的价值，这样大宝也更容易接受。

面对孩子间的嫉妒心，家长要学会倾听孩子的真实感受，带着理解的心态去解决两个孩子间的问题，帮助他们释放嫉妒情绪，让孩子之间的亲情更好，更牢固。

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