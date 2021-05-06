“上班族”怎么陪孩子？其实并不难

作为上班族，每天大部分时间都花在工作上，真正能陪到孩子的时间却屈指可数。而孩子在成长阶段，最需要的就是爸爸妈妈的陪伴！

其实，陪伴孩子不在于时间长短，而在于如何在有限的时间内做到高质量陪伴，而其中的关键就是要抓住下面这四个黄金点：

1.早上起床时

一睁眼就看到自己最爱的人，相信你一整天的心情都会超好吧？其实，孩子也是如此！

绝大多数孩子都有赖床的毛病，有的孩子的起床气还相当大。其实，这是孩子没有养成良好的睡眠习惯造成的。为了改变这种情况，父母要尽量在孩子起床前陪伴他，并用科学方式把他叫醒。

孩子醒来后往往精力充沛，起床后父母可以带他进行一些晨练活动。每个早晨都有父母陪伴，相信孩子会越来越愿意起床，摆脱起床气啦~

2.接送孩子上学和放学

送孩子上学、接孩子放学，都是父母陪娃的好时机。很多孩子内心多少都存在一点厌学情绪，在上学路上，家长不妨多多表扬孩子，比如今天穿得真好看，老师和同学肯定很喜欢你哦；或者说一说上学路上的一些见闻，这样孩子会更愿意上学~

晚上接孩子放学时，父母不妨引导孩子聊一聊今天在学校发生了哪些事情。孩子在叙述过程中，父母要仔细听并及时做出回应，让孩子感觉自己被重视，更愿意和爸爸妈妈说心里话。

3.吃饭时

说到做饭，大部分家庭的模式都是家长在厨房里忙着准备饭菜，而把孩子丢给电视或者手机。事实上，这种方式并不好。家长完全可以让孩子来厨房帮自己一起准备饭菜呀，比如择菜、洗菜、擦桌子等，让孩子也能有参与感，也能从中懂得父母做饭的不容易。

在和孩子一起烧饭做菜、进餐的过程中，父母还可以和他聊聊天，比如今天在学校和同学玩了哪些游戏，有什么高兴的事等等。保持温馨而愉悦的就餐氛围，会使孩子感到更幸福。

4.睡觉前

孩子临睡前是父母陪娃最关键的时刻。此时孩子内心非常柔软，和他聊聊天，讲讲故事、表达爱意、说一句晚安等等，都会让他感到幸福，内心充满安全感。

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