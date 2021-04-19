如果你有这些表现，说明月子坐得不错哦~

众所周知，中国妈妈产后是需要坐月子的，这是因为女性本身在孕期身体机能受到很大影响，再加上生娃时会消耗大量体力，所以产后需要坐月子来恢复健康。坐月子一方面是为了让自身日后少生病，另一方面是为了给宝宝提供更充足的母乳。

但是，并不是说坐月子的时间越长，身体就能恢复得越好哦！如果你有以下这四种表现，才说明你月子坐得不错，赶紧来看一下：

1.睡眠质量好

妈妈生娃后，每天晚上都要经历哄娃、喂奶的“死循环”，很难睡个好觉。建议新手爸爸和其他家人在这个时候要帮妈妈一把，比如帮忙冲奶，照顾哄睡宝宝等等，这样就可以减轻妈妈的带娃负担，不必频繁起夜，多睡一会了。

2.恶露全部排出

恶露是产后残留在子宫里的少量虹膜组织、坏死的子宫内膜组织、血液等，坐月子期间，新妈妈会一直排恶露。

如果妈妈月子坐得好，坐完月子就不会再排恶露。如果妈妈坐月子期间没有得到充足的休息，有可能就需要很长时间才能将体内恶露完全排出。

因此坐月子期间，妈妈要加强保暖，注意个人卫生，把自己的身体养养好哦~

3.气色好精神足

有的妈妈在孕期食欲很差，整个人看上去面黄肌瘦，精神状态非常不好。如果妈妈在坐月子期间好好保养身体，吃一些营养丰富的月子餐，过一段时间后气色就会恢复正常。

妈妈在孕期胃口不好、体质较差，坐月子期间可以在营养师和医生指导下制定一个详细又有营养的月子餐食谱，保证营养均衡。每天坚持按照食谱安排日常饮食，过一段时间后气色就会慢慢变好，不但可以让身体更健康，还能提高自身免疫力~

4.没有腰腿疼痛

孕晚期胎儿逐渐变大，妈妈肚子高高隆起很容易出现腰酸腿疼的情况。而坐月子期间，如果也经常感到腰酸腿疼，说明坐月子“不及格”。

想要避免发生腰酸腿疼，大家在坐月子期间就要多休息，不要久站，也不要久坐。家人也要帮助妈妈多照顾宝宝，避免让她做家务，多休息，帮助恢复~

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