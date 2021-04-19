宝宝用药黑名单又添了这几种，赶紧收藏！

有娃的家庭免不了要准备个小药箱，毕竟孩子很容易有个头疼脑热的，需要一些药物以备不时之需。但是儿童用药还是要谨慎点，如果用药不当，有很可能会给孩子的肝肾功能和神经系统带来严重的不良影响。

相信大家已经做过宝宝用药黑名单的功课了，今天育儿网编编就来更新一下，最近在这黑名单上新添的几种药品，赶紧收藏起来：

这两种感冒药全国已停产、禁用

国家药品监督管理局于发布公告称，由于特洛伪麻胶囊和特酚伪麻片有心脏毒性不良反应，使用风险较大，所以决定从发布公告之日起停止这两种药在我国的生产、销售和使用。相关药品批准文件被撤销，已上市销售的这两种药物已经完成召回。

这几种感冒药，说明书已被重新修订

国家除了禁止特洛伪麻胶囊和特酚伪麻片的生产和销售外，还修订了以下几种感冒药的说明书。

1.感冒清制剂

感冒清制剂说明书上不良反应、禁忌、警示语、特殊人群用药、注意事项多项内容已经被修订。

在修改的内容中，重点强调本药品含有马来酸氯苯那敏成分，接受单胺氯化酶抑制剂治疗的患者、癫痫患者不能使用本产品。孕妇、哺乳期产妇、婴幼儿应谨慎使用、新生儿和早产儿禁用。

2.双黄连注射剂

双黄连注射剂被要求在说明书中新增警示语，在“禁忌”中指出：孕妇、不满4周岁儿童禁止服用本药品。同时在“注意事项”中新增一条内容：肝肾功能异常的患者、老人、4周岁以上儿童等特殊人群以及第一次使用本产品的患者，要谨慎使用。如果需要使用，请在医生指导下进行，并加强监测。

3.清开灵注射液

清开灵注射液说明书的“禁忌”中新加入了：孕妇、新生儿、婴幼儿禁用；同时将“注意事项”修改成：老人、严重心脏疾病患者、肝肾功能异常患者、虚汗体质者、使用洋地黄治疗者、哺乳期妇女等特殊人群以及第一次使用中药注射液的患者，应谨慎使用同时加强监测。

4.蒲地蓝消炎制剂

对于蒲地蓝消炎制剂（片剂、胶囊、口服液），其处方药说明书上新增了明确的警示用语：该制剂的不良反应包括腹泻、腹痛、腹胀、恶心、呕吐、头晕、乏力等，以及瘙痒、皮疹等过敏反应。

在这种药品说明书的注意事项中明确指出：孕妇慎用。

5.含可待因的感冒药

国家药品监管局修订了含可待因感冒药说明书中的“禁忌”和“儿童用药”两项内容，特别强调：不满18岁的青少年儿童禁止服用本产品。

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