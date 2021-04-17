宝宝最容易发生这两个意外，如何避免

宝宝年纪小，难以自我保护，所以也就容易发生意外。父母在日常生活中一定要加强防护，避免宝宝发生意外。下面是孩子最常见的两种意外，一起来看看如何避免：

窒息

宝宝缺乏自我保护能力，更依赖于外界的照顾和保护。0-1岁的的宝宝正处于“口欲期，以“口”为兴趣中心，吮吸母乳不仅是为了填饱了肚子，也是获得快乐的一种方式。在口欲期里，他们除了吮吸母亲的乳汁，还会将各种物品放入嘴中，如玩具等，这个过程也是他们认识这个世界的一种方式。但如果父母照顾不周，宝宝有可能误吞异物引发窒息。

安全提醒：

一定不要给宝宝玩那些可以捂住口鼻的物品，如气球、塑料袋等。

妈妈给宝宝喂夜奶时要坐起来喂，千万不要躺着给他喂奶，以免宝宝口鼻被妈妈的身体或乳房堵住，进而引发窒息。

在购买玩具时一定要选择质量安全有保障的产品，防止宝宝误吞掉落的零件。在食品选择上，不要给宝宝吃粘稠食品以及大块食品，防止噎着宝宝。

跌伤

宝宝四五个月时，会逐渐学会从侧卧到侧身。如果父母稍不注意，宝宝就有从床上摔到地上的危险。宝宝七八个月时会开始学习爬行，使得坠床的风险大幅增加。这个年龄段的宝宝大多没有形成深度知觉，爬到了床边不会及时停下仍然会继续爬。掌握爬行技能后，宝宝逐渐产生深度知觉，但因为注意力有限，依旧有可能从床上掉下来。

安全提醒：

1.宝宝刚学会爬行时，会对爬行产生十分强烈的兴趣。父母可以先在地上铺上毯子或垫子，让宝宝在地上练习爬行，爬一阵子后再尝试着让宝宝在床上爬。此时家长一定看着宝宝爬。这样做可以是宝宝的深度知觉快速发展，以免发生坠床意外。

2.床边放置一块地毯，万一宝宝不小心从床上摔了下来，也可以提供缓冲减少宝宝收到的伤害。另外，为避免宝宝磕到物品导致摔伤，坚硬物品不要放置在床边。

3为防止宝宝滑倒，家中要保持干燥。

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