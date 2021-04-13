让娃和宠物友好相处，这些细节得注意！

宠物虽然很可爱，但也有一定的危险性。家里又迎来了新成员，大家一定要引导宝宝和宠物友好相处哦~以下这些注意事项，大家要知道哦~

1.先别让宝宝和宠物单独相处

不建议直接让宝宝和宠物单独相处，家长一定要注意照看，毕竟他们相处还是存在一定的危险性的。谨慎起见，刚开始要委屈一下宠物，暂时别让它随意在家走动比较好，你可以常带它出门溜达。等宝宝和宠物熟悉起来并建立友好的关系，可以尝试把宠物放出来。

2.引导宝宝和宠物慢慢熟悉

宝宝开始学爬时，大家要注意了！之前宝宝一直在床上躺着，突然有了行动力。对于这样的改变，宠物可能会感到恐惧，对宝宝进行攻击。这个时候，大家一定要留意宠物的反应，这样才能及时保护好宝宝哦~

还有，即便宝宝和宠物慢慢熟悉可以友好相处了，也别高兴的太早。宠物的饭盆、窝等东西，都注意不要让宝宝接触。一方面是为了避免宠物发动攻击，一方面是防止病从口入。宝宝喜欢将拿到手的各种东西往嘴里塞，这样就给了细菌可乘之机。

此外，宝宝们往往很调皮，有的甚至会虐待宠物，比如拉扯宠物的耳朵、尾巴等等。宝宝这样做很容易激怒宠物，导致意外发生。

3.谨防狂犬病

狂犬病毒可能存在于猫、狗等宠物的唾液里，一旦被咬伤，唾液进入血液就容易感染狂犬病。而宝宝抵抗力和免疫力差，只要接触到了宠物的唾液，即便没被咬伤，都有可能感染狂犬病。所以，如果宝宝有伤口的地方被宠物舔到，也不能掉以轻心。

从长远来看，宝宝跟宠物相处有利于情感发育和智力发育。但为了宝宝的健康安全着想，大家一定要多注意，即使是养了许多年的宠物，也要谨慎一些。还有，如果选择了让宝宝和宠物同在一个屋檐下，一定有足够的耐心哦~

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