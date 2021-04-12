孕期常吃这几样，能“长胎不长肉”！

想跟女明星一样，怀孕后“长胎不长肉”，生完后能快速恢复原先身材嘛？秘诀就是要会吃！建议大家在孕期常吃这几样，能让你既吸收到营养，又能避免长太胖：

1.冬瓜

冬瓜不但具有清热降火的功效，还能有效促进人体的新陈代谢。冬瓜具有很高的营养价值，含有大量胡萝卜素和蛋白质，有助于胎儿健康成长。而且，冬瓜含有一种名为丙醇二酸的化学物质，这种物质可以使体内糖类转化成脂肪的过程得到有效抑制。

因此，准妈妈多吃冬瓜，既能满足胎儿发育的营养需求，又能控制体重增长。

2.鸡蛋

鸡蛋中含有多种微量元素，对胎儿的神经系统发育至关重要，是孕期的必备营养品。鸡蛋除了可以提高记忆力外，还能促进干细胞再生。如果你在孕期贫血，建议在吃鸡蛋时，再搭配富含铁元素的肉类和蔬菜一起吃，这样可以更好地吸收鸡蛋中的营养元素。

3.燕麦

很多准妈妈在怀孕后肠胃蠕动变慢，进而出现消化不良、便秘等问题。燕麦是一种粗粮，适当吃一些可以促进肠胃蠕动，改善孕期便秘。而且，燕麦吃了后有很强的饱腹感，不仅能缓解饥饿感，还能补充膳食纤维，并且不容易变胖。

4.鱼类

鱼类富含微量元素和矿物质元素，可以满足胎宝宝的发育需求，并促进大脑发育，有助于他的健康成长。另外，与其他肉类相比，鱼肉的脂肪含量较低，准妈妈吃了可以“长胎不长肉”，是很不错的选择哦~

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