说说这些年，父母常踩的“长个坑”！

现如今，越来越多的家长开始重视孩子的个头，希望能通过方方面面帮助孩子身高增长。这是好事，但是事实上，很多家长仍然陷入一些错误观念和认识，继而反而会阻碍到孩子的成长。接下来，育儿网编编就给大家盘点这些年家长们常踩的那些“长个坑”：

误区一：只要补充营养，就能长高

孩子3岁后，决定他身高增长的关键因素是生长激素，而不再是营养。孩子能否长高跟生长激素有很大关系，如果生长激素分泌过少，将会直接导致孩子生长发育迟缓。

一般来说，生长激素在孩子血糖较低的时候分泌，而人通常在饥饿时血糖水平较低。换句话说，孩子感到饥饿时会分泌更多的生长激素。中医有云：“要想小儿安，三分饥和寒”，这句话是很有道理的。

误区二：只要骨骺没闭合，都可以治疗，等孩子大一些再治疗

随着孩子年龄的增长，骨龄也在变大，而骨骼的生长空间也在变小。通常来说，女生长骨骨骺闭合的时间是14-15岁，男生是16-17岁。孩子的长骨骨骺闭合后，身高增长也就停止了，不管用什么方法都难以长高。

很多家长总习惯等待，觉得孩子现在矮一点没关系，到了青春期会有一个身高猛长期。但这里要告诉各位家长，一旦错过长高的机会，就不会再有。因此，一旦发现孩子身高偏矮，就要及早干预，干预得越早效果越好，千万别等到骨骺闭合后才想起来干预。

误区三：吃增高药能长高

确实，有些孩子吃了增高药后真的能长高，但研究发现，这些增高药含有【性激素】。性激素是可以促进身高增长，但同时也会加快骨骺闭合的速度，对孩子的终身高有害无益。

还有的家长认为，给孩子服用维生素和补药能让他长高。事实上，过量服用维生素或滥用补药反而有可能会引发儿童性早熟或其他问题，而【性早熟】恰恰就是导致孩子长不高的原因之一。

误区四：父母是大高个，孩子以后一定长得高

决定孩子身高的因素中，先天遗传因素占70%，后天多种因素占30%。即使是同父同母的兄弟姐妹甚至是双胞胎，身高也会出现很大的差别。后天因素对孩子的身高也有着很大影响，千万不能忽视！

误区五：男孩没变声，女孩没来月经说明还没发育，不着急

其实，男孩变声和女生来月经是孩子进入青春期后期的标志。此时骨骺即将闭合，身高增长已经进入倒计时的阶段。

孩子进入青春期的标志是，男生睾丸开始变大，女生乳房开始发育。男生的性发育很隐蔽，通常不会被家长注意到，因此，在9岁前后，家长就要密切持续观察孩子的身高增长情况。

不少家长误以为，女孩来月经后，身高体重会快速增长。事实上，女孩子发生月经初潮，说明她已经进入青春期中后期，是身体即将发育成熟的标志。此时身高增长速度会明显变慢，生长空间已经很有限了！

误区六：“二十三，蹿一蹿”

这种观念是不科学的。老观念认为，孩子有早长和晚长的不同，这里所说的“晚长”在医学上被称为青春期发育延迟。

青春期到来前，这类孩子身高正常或略微偏矮一些。到了青春期，其他同龄孩子的身体长得很快，而这类孩子由于青春期延迟身高增长较慢，相比之下显得身材矮小。通常来说，“晚长”的孩子父母，也出现过晚长个的情况。

如果孩子的骨龄比实际年龄落后2岁，且生长激素水平正常，有可能是体质性青春期延迟或“晚长”。如果孩子的骨龄和年龄相匹配，说明他不是“晚长”。

孩子是不是“晚长”应交给专业医生做出诊断，如果发现异常一定要及时带孩子去医院做检查，而不是傻傻等待。

宝宝的身高、体重受很多因素影响，比如营养、睡眠、情绪、运动、遗传等等，一些病理因素也会影响到宝宝的身高体重的增长，而家长要做的，就是针对生长发育中的孩子进行身高、体重的定期监测与评价，并从以上可能影响宝宝身高的因素着手干预，让孩子的身高增长达到正长生长值，甚至长的更高。

注意，宝宝身高管理家长越早进行越好，3岁之前的评测可以宝宝卧位进行，3岁之后可改为立位。测量所选的时间与测尺都不宜随意变换。

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