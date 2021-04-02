宝妈注意！这些垃圾食品不仅没营养，吃了还容易生病！

父母都知道，路边摊的食物都是垃圾食品，不能给孩子吃。但你知道吗？商场、超市里的一些食物看起来干净又有营养，但也有可能也是垃圾食品。下面就为大家盘点一下这些垃圾食品：

1.肉丸

相关统计数据表明，市面上出售的肉丸中一般肉很少，却含有很多淀粉和多种添加剂。儿童健康专家认为，这种肉丸就是垃圾食品，吃太多会摄入大量有害物质危害身体健康，不建议给年幼的孩子吃。

2.果汁饮料

市面上出售的大部分果汁饮料都使用了添加剂和人工色素。孩子经常喝果汁，大量色素进入体内后容易沉积在尚未发育完全的消化道粘膜上，引发消化不良，干扰身体多种酶的功能，影响正常的新陈代谢和身体发育。

3.儿童酱油

从字面上看，儿童酱油是特意为孩子生产的。其实，儿童酱油的成分和普通酱油并没有太大的差别。需要提醒父母注意的是，每个人的口味都有适应性，你通过添加酱油来提高食欲，会在无形中让孩子形成依赖，使他的口味越来越重，将来难以控制食盐的摄入量，这就会增加患高血压等疾病的风险。

因此，儿童酱油只不过是商家的营销噱头而已，孩子经常吃只会对身体健康有害无益。

4.水果罐头和肉类罐头

与新鲜水果和肉类相比，这类罐头食品的储存时间很长，营养成分早已大量流失，含有的蛋白质容易变质，对孩子的身体健康和正常发育会造成影响。

垃圾食品的营养价值很低，只能提供热量，孩子经常吃不仅吸收不到营养，而且还会引发各种疾病，比如心脑血管疾病、糖尿病、高血压等等，各位家长一定要上心！

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