除了手机，这些行为也会摧毁娃的视力！

国家卫健委的调查数据表明，2020年，我国5岁以上近视人口高达7亿！这一数据无疑令人心惊。

要知道，近视对孩子有很大的危害，有很多孩子就因为从小近视变得十分自卑，而且高度近视还有可能会引起其他眼部疾病，严重影响孩子正常的生活、学习和社交。

众所周知，手机、平板电脑等电子产品都是毁坏孩子视力的“杀手”，但你知道吗？除了它们，生活中还有不少事会毁了孩子的视力，赶紧来了解一下：

户外运动不足

不少父母认为，既然看电视、看手机会损害孩子视力，那就让孩子玩玩具、看看书吧~但其实，这些同样会引发近视。要知道，孩子缺乏足够的户外运动，也会影响到视力的正常发育。

孩子在户外玩耍时，眼睛可以接收到更多自然光。自然光可以使视网膜释放出更多的多巴胺，而多巴胺有助于感光细胞响应光的刺激。

所以呀，只要天气不错，不妨就多带孩子去户外玩一玩，这会对孩子视力有很大好处。

不会放松眼睛

你知道吗？孩子近视除了和手机有关外，还有可能和学习有关！

很多孩子看书学习时，常常低头紧盯课本。一直看课本会使眼睛处于紧张状态，这样就容易造成眼睛过度疲劳，进而引发近视。

因此，无论孩子是玩手机、看书还是玩玩具，父母都要教会孩子放松眼睛的正确方法。每隔20分钟就要眺望一下远处，要让眼球对于近处和远处的物体有一定的放松和调节。

这样就可以有效保护视力，降低近视发生率。

摄入过多糖分

众所周知，吃糖太多容易患龋齿。其实，不仅对牙齿不好，人体摄入过多糖分也会直接影响视力健康。专家指出，人体在代谢糖分时，需要钙和维生素B的参与。如果孩子平常喜欢吃糖，体内糖分过多会使体内钙和维生素B的比例大幅下降。

钙是视网膜的组成成分之一，而维生素B1有助于保护视神经。如果身体缺乏以上两种营养元素，有可能导致孩子眼球变形、眼球壁柔软，进而引发近视。

因此，日常生活中，父母要控制孩子的糖分摄入量。如果孩子每天都想吃甜食，父母要及时阻止，以免将来后悔。

小提醒：

现在越来越多的父母意识到孩子视力的重要性，希望孩子可以远离近视。父母除了让孩子少玩电脑、手机等电子产品外，还要重视以上三个重要因素。

保护孩子的视力健康是父母的应尽责任，父母要认真学习视力保护的相关姿势，让孩子远离近视，使他们受益终生。

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