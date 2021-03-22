宝宝睡眠有2个黄金期，抓住了，“大高个”不是梦~

孩子长高除了受先天的基因条件影响外，还受到很多后天因素的影响。其中，睡眠就是很重要的因素！如果家长能抓住孩子睡眠的两个黄金期，那么孩子一定能长得高，长得壮：

Δ 孩子睡眠的两个黄金时期

生长激素是促进孩子生长发育的重要物质，而孩子睡觉时是生长激素分泌的高峰期，分泌量是其他时间分泌量5倍以上。所以，拥有优质的睡眠对孩子的身高增长十分重要。孩子睡眠有两个时期是生长激素黄金分泌期，各位家长请一定要多留心：

1.晚上9点到次日凌晨1点

孩子经过一天的学习和玩耍，一般身体会感到疲惫，差不多到八九点躺在床上就能很快睡着。但有的孩子白天活动量太大，但晚上依旧活力四射，或者晚上8点后吃了很多宵夜，根本不想睡觉。

父母要特别注意，一定要让孩子早点上床睡觉，不要错过这段生长激素分泌的黄金时期。

2.凌晨5点到7点

这个时间段通常是人们睡觉最沉的时间段，孩子也是如此。对于身体正在发育中的孩子来说，在这个时间段不但要保证良好的睡眠质量，还要拥有足够长的睡眠时间。5-7岁孩子，建议每天睡8-10个小时为宜。

Δ 帮助孩子长高高，父母还要注意这些

想让孩子长高，还有以下几点需要父母多注意：

1.养成良好睡前习惯

“21天足以养成一个好习惯”，此话并不假，孩子正处于性格塑造期，只要家长科学指导，就可以帮助孩子快速养成好习惯。

家长要重视孩子睡前习惯的培养，比如睡前喝杯牛奶、提早上床准备睡觉等。

2.饮食

影响孩子身高增长有很多种因素，除了睡眠时间和睡眠质量外，父母最应重视的就是饮食了。父母在给孩子准备一日三餐时，要多做一些含有特殊元素的食物，尤其是富含蛋白质的食物，比如鱼肉、牛肉、鸡肉等。要知道蛋白质是身体必需的重要营养元素，不但可以促进孩子身体发育，还有利于大脑发育。

3.运动

孩子为什么喜欢去户外玩耍？一是对外界充满好奇心，二是喜欢和父母在一起玩耍的时光。

而孩子在户外进行跳绳、打篮球等运动，有助于身高增长，爸爸妈妈不妨抽出一些时间多陪孩子，既能加深亲子感情，又能让孩子充分运动，锻炼身体。

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