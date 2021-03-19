前奶后奶怎么协调，能让宝宝更健康？

众所周知，母乳有初乳（产后7天内）、过度乳（产后1-2周）、成熟乳（产后14天-9个月）和晚乳（产后10个月后）之分。为了满足宝宝身体发育的需求，不同母乳的营养成分也有所不同。

但大家知道吗？母乳还有前奶和后奶之分，那么该如何匹配前奶和后奶，才能保证宝宝健康成长？

♥ 前奶和后奶的区别

前奶是指本次哺乳前几分钟的奶水，大多是上次哺乳后至本次哺乳前分泌出的奶水。这些奶水脂肪含量少，看起来好像很稀薄清淡，但却富含乳糖、维生素、蛋白质等营养元素，还含有上次哺乳后的有益菌群，营养价值不可小觑。由于前奶的含水量较多，所以可以简单地理解为“前奶是用来解渴的”。

后奶是指宝宝吮吸乳房引发妈妈生理反应，产生奶阵后分泌出的奶水。这些奶水含有大量脂肪，呈白色，饱腹感强，可以给宝宝提供热量，但蛋白质含量较低，可以简单地理解为“后奶是用来解饿的”。

♥ 宝宝更需要前奶，还是后奶？

人在口渴的时候，那些美味佳肴是吃不下去的，人在饿的时候，喝水也是不管用的。所以，前奶和后奶宝宝都需要，前奶和后奶互为补充，缺一不可。

宝宝只吃前奶，脂肪摄入量较低，吃的很清淡，肯定会长得瘦。宝宝只吃后奶，胃口会变差，毕竟人在口渴的时候，摄入脂肪肠胃会不舒服。

♥ 前奶和后奶如何协调？

前奶和后奶如何协调，就交给宝宝自己来吧~宝宝刚吮吸乳头时，前奶会主动分泌给宝宝解渴，这对于刚哭得口干舌燥或者刚睡醒的宝宝而言，真是太需要了。

随着宝宝的不断吮吸，后奶会慢慢加入进来，宝宝只要吸完一侧乳房后再吸另一侧乳房，就无需人为干预。

有一个误区需要特别说下，宝宝吃完左侧乳房后再吃右侧乳房，右侧乳房是不会再经历一个很长的前奶阶段。因为宝宝在吮吸左侧乳房时，奶阵会刺激右侧乳房分泌后奶。

宝宝将一侧乳房吸空再吸另一侧，已经是协调过的前奶后奶，妈妈放心给宝宝喂奶就可以了。

♥ 宝宝没有把后奶吃完，要不要紧？

有不少妈妈担心，宝宝没有把后奶全部喝完，下次喂奶会不会就没有前奶了？

其实，妈妈无需为此感到担心。宝宝连续几次吃不完母乳，供大于求后，身体会自动降低泌乳量。如果宝宝吃完前奶后就已经饱了，后奶也无需挤出来，几次过后，泌乳量会降到和宝宝的需求量等同，这样就可以顺利完成前奶和后奶的衔接了。这个过程是身体自主控制的，并不是人为控制的。

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