好消息！美国正在研究针对儿童的新冠疫苗

新冠疫情在美国爆发后，印第安纳大学布卢明顿分校病毒学家约翰·巴顿（John Patton）、研究生阿莎·菲利普（Asha Philip）等人一直在研究一种针对幼儿的新冠病毒疫苗，这种疫苗是基于一种成熟的、针对常见病轮状病毒的儿童疫苗。

轮状病毒基因组可用于制作新冠病毒疫苗

目前，还没有可用的新冠病毒疫苗被批准用于16岁以下的儿童。

通过对轮状病毒基因组进行反向工程，将其作为目前常见的SARS-CoV-2棘突蛋白的载体，研究小组成功地产生了含有部分棘突蛋白的基因稳定重组轮状病毒，这可能导致轮状病毒-新冠病毒联合疫苗取代目前广泛使用的轮状病毒疫苗。

菲利普说：“我们的发现提高了构建轮状病毒疫苗株的可能性，这种疫苗株不仅能够抵御轮状病毒，而且还能抵御新冠病毒。”

巴顿是国际大学布卢明顿分校文理学院的生物学教授和布拉特病毒学教授。菲利普是巴顿实验室的博士生，也是这项研究的主要作者。他们研究的初步结果已经发表在开放获取平台bioRxiv上的预印本“轮状病毒作为SARS-CoV-2棘突蛋白的表达平台”中，并作为国家卫生研究院预印本试验的一部分。预印本是等待同行评审的工作文件。

联合靶向疫苗的可行性和意义

轮状病毒在幼儿中很常见，会引起恶心和腹泻。但接种疫苗会降低它在许多国家的传播。菲利普表示，轮状病毒- 新冠病毒联合靶向疫苗将是一个巨大的进步。

通过利用已经实施的轮状病毒免疫计划，可以向世界各地的婴幼儿分发和接种联合疫苗。尽管儿童在新冠病毒感染和死亡中只占很小的一部分，但他们可能是这种疾病的无症状携带者。

这种针对幼儿的疫苗也能让学校更自由地开放，使人们能够进行密切接触的活动。用于制造基于轮状病毒的复合疫苗的过程也可能被证明对其他肠道病毒如诺如病毒的疫苗有用。

印第安纳大学团队目前正在研究联合疫苗在产生预期抗体反应方面的成功程度。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)