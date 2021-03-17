提高宝贝智力的三个早教游戏，强烈推荐！

3至6岁是一个孩子智力发展的最佳时期，父母可以用智力游戏来帮助孩子增长脑力。下面小编整理了一些益智游戏，希望能帮到大家。

游戏1.拼图片

宝宝三岁后，家长可以用一些废旧的报纸报刊或者是彩色卡纸，用剪刀剪出各种简单的形状图形，然后将其打散，让宝宝自己动脑筋，找出相应的图片来。家长可在一旁鼓励提醒，这样可以加强孩子的记忆力和专注力，孩子智商会高人一等。

游戏2.区分动物

1. 大人先通过动物的图片让宝宝认识各种动物，再看图片的时候，可以顺便说出动物的特点，例如，兔子耳朵长，大象的鼻子长等，培养孩子分析和理解能力。

2. 当宝宝能简单识别特征明显的动物时，逐渐增加难度，教宝宝区分比较相似的动物，例如，老虎有条纹，而豹子有金钱样的斑点，鸭子的脚有蹼，会游泳，而鸡的爪是相互分开的。

游戏3.认识四季

1.准备一些描绘冬天情景的图片，比如，图片上飘着雪花，人们穿着毛茸茸的大衣，带着帽子和手套。让宝宝记住图片上的细节，从而开发他的注意力、观察力和记忆力。

2.家长和宝宝一起看图片，同时耐心地给他描绘冬天地情景，冬天冷，外出一定要穿上厚的衣服，会下雪还会结冰。

3.再拿一些描绘夏天图片，比如，图片上树叶茂盛，人们穿着短裙子和短袖子，家长边跟宝宝看图片边描绘夏天地情景，夏天天气很热，人们喜好吃西瓜和冰棍，还经常去水中游泳，划船。

4.同样拿出春天和秋天地图片，陪孩子一边看一边描述，引导孩子熟知春夏秋冬。

父母是孩子最好的老师，宝宝的成长需要父母无微不至的关心和呵护。家庭教育可以多种多样，寓教于乐的方式可以让宝宝从游戏中学到知识，也有利于父母和宝宝进行亲子互动，培养更深的感情。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)