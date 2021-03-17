一到吃奶就不老实，宝宝究竟是怎么了？

宝宝出生之后，爸爸妈妈就会非常关注他们的表现，尤其是吃奶顺不顺畅，因为这直接关系到宝宝的营养和成长。诚然，想要宝宝健康生长，喂奶的过程万万不能出错，然而在生活中，母乳喂养总会遇到各类问题。

宝宝吃奶不老实，难道是饱了吗？

第一次给儿子喂奶的莉莉，既紧张又兴奋：按照医生的叮嘱，儿子的第一口奶就是母乳，看到他窝在怀里奋力吮吸的样子，真的是超级可爱。宝宝在早期的发展非常快，没几天莉莉就发现儿子的力气越来越大了，吃奶的时候也不像一开始那么老实，总是动来动去，小手还总是把莉莉往外推。

对于宝宝的表现，婆婆不以为意：“可能就是吃饱了吧！”可是有些时候，明明还没吃几口奶，宝宝就开始动来动去，明显是还没有吃饱啊！按理说宝宝此时的人生目标就是干饭和睡觉，连干饭都不积极了，指定是有问题了~

宝宝“干饭”不积极，其实是在“发信号”

新妈妈和新宝宝，两个“新人”在一起难免会遇到各类问题，这需要一点点磨合才能了解彼此。为此在照顾宝宝的过程中，爸爸妈妈们不只是为宝宝提供各类照料，还要多观察他们的日常表现和动作。只有对宝宝足够熟悉了，才能慢慢理解宝宝的行为和动作，这样宝宝也能少遭些罪。

宝宝在吃饱了之后，确实会有一些小动作，比如停止吮吸离开妈妈胸部，开始不耐烦地摇来摇去，或者直接开始用小手摸来摸去。而如果宝宝在动来动去之后，重新衔起乳头，那么宝宝就可能还没有吃饱，只是在吃奶的时候遇到了某些问题，此时妈妈们就要想办法解决这些问题，以免宝宝吃奶受到影响。

宝宝吃吃停停，大多是因为这3个原因

宝宝在吃奶的时候不安生，总是动来动去不老老实实吸奶，如果已经排除了吃饱了这一原因，那么就要仔细观察他们的反应，看看是不是出现下面这些问题：

1.奶水分泌量异常

奶水分泌量不足，无法满足宝宝需求时，难免会心情烦躁，毕竟谁吃饭被打断都会不开心的。奶水分泌过多也会给宝宝带来烦恼，因为奶量太大了无法及时吞咽，所以经常要停下来缓一缓，等嘴里全吞下去再接着吃。

2.吃奶时想拉臭臭

宝宝的专注力其实并不强，即使不是吃奶这件事也很容易被打扰，如果在吃奶的时候，有拉臭臭的情况，那么他就会非常纠结，也无法专心吃奶了。此外如果吃奶的时候纸尿裤是脏的，那么也会影响他们吃奶的专注力。

3.口腔或肚子不舒服

宝宝吃奶的时候可能会吞咽一些空气，肚子也会因此产生不适，一边吃奶一边还要忍受不适，宝宝就会表现得比较烦躁，吃奶也会受到影响。而当宝宝口腔出现问题，比如黏膜破损、长牙不适等等，他们就会因此在吃奶时停一停。

分享几个下奶妙招

想要宝宝吃好喝好，妈妈的奶水就一定要充足，而在生活中，很多人就会有奶水不足的情况，下面就给大家推荐几个下奶的小妙招：

1.即便是奶水不足，也要坚持让宝宝多吮吸，这样可以刺激乳腺，促进奶水分泌，每天坚持两小时吮吸，效果很不错。

2.一般来说，自然分娩的的新妈妈下奶会比较容易，所以基本上只要注意休息，奶水会比较充足。建议喊上家人帮忙照顾宝宝，每天保证九小时的睡眠，以帮助下奶。

3.和顺产的妈妈，剖出产的妈妈下奶时间会更久一些。建议产后适量喝一些小米粥，营养丰富含水量大，不仅可以帮助伤口愈合，还能尽快下奶。

4.奶水的多与少和妈妈的情绪有很大关系，有不少妈妈就因为产后生气/伤心而回奶了。所以妈妈们一定要调节好心态，保持轻松的心情，这样下奶就会比较快，而且慢慢地产奶量也会增加。

5.家人要多方面提供精神鼓励，让妈妈们能一直保持良好心情。爸爸们还可以学一些按摩手法，这样也能刺激乳腺，增加奶水。

6.如果产后一直没有奶水或者少，那么可能是身体有什么问题，此时应该及时找医生咨询，看看他们有什么建议。如果实在没有奶水，那么可以混合喂养，宝宝吃饱才是最重要的。

Tip：母乳的主要成分是水，所以想要奶水多，就要多喝水。建议母乳妈妈在手边准备一杯温水随时补充水分，鲜奶、温的果汁等汤汁饮品也可以。注意不要喝过分油腻的汤，油脂过多很容易导致堵奶的情况。

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