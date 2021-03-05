吃米粉这件小事，也会有雷区！看看你踩了几个

美国儿科协会和中国居民膳食指南都指出，宝宝6个月后可开始吃辅食，第一口辅食建议是含铁量高的糊状食物，比如强化铁的婴儿米粉。但是就这吃米粉这件小事，很多家长都掉进了误区中，一起来了解下，看看你有没有踩雷：

误区一：自制米粉纯天然，可以放心食用

新闻里经常会出现xx食品不合格、xx食品含有大量添加剂的报道，这让不少家长对食品安全忧心忡忡，于是有的父母就选择自制米粉给宝宝吃。他们认为，米粉原料是自己准备的，给宝宝吃更加安全。

上文已经说过，给宝宝吃米粉应选择高铁米粉。而自制米粉成分简单，是无法满足宝宝生长发育的需求，甚至有可能导致宝宝营养不良。

宝宝米粉，并不是将大米磨成粉那么简单。父母在家自制米粉，即使可以在里面添加铁等微量元素，生产过程也十分复杂，卫生想要达标难度太大。

因此，父母应从正规渠道给宝宝购买品牌米粉。品牌米粉不仅含有铁及其他营养元素，质量也更有保证。

误区二：用果汁或母乳冲调米粉

有的妈妈认为，宝宝不肯吃米粉，可能是米粉没有味道造成的，便用果汁或母乳冲调。但编编并不建议妈妈这样做。添加辅食是为了让宝宝尝试并适应除了母乳之外食物的味道，这样能帮助孩子接纳天然食物，以免产生口味依赖，同时防止将来出现偏食、挑食问题。

如果用母乳冲调米粉，会使宝宝出现“口味依赖”。而且，吮吸（喝）和咀嚼（吃）所涉及的口腔内运动和肌肉群是有所差异的。给宝宝吃掺杂母乳的米粉，会让宝宝无法分清什么是“吃”，什么是“喝”。

再来说说果汁，水果榨成果汁时，会损失大量果胶和纤维，营养成分会有一定的流失，更容易氧化。而且果汁的口味酸甜，还会使宝宝对清淡食物不感兴趣。

误区三：用奶瓶给宝宝吃米粉

宝有的新手妈妈发现，用奶瓶给宝宝喂米粉更方便，而且宝宝更容易接受。其实，这种做法是错误的。

给宝宝添加辅食，除了让他摄取更多更全面的营养外，还是他行为能力锻炼和发展的过程。

添加辅食的一个重要目的就是，让宝宝的饮食慢慢从液体食物逐渐转变为固体食物，同时锻炼他的咀嚼吞咽能力、口腔运动能力等。宝宝学会蠕嚼，是从吞咽向咀嚼发展的第一步，而奶瓶不能锻炼宝宝这方面能力。而勺子入口需要手眼协作，宝宝在吃米粉的过程中也会模仿学习，到10个月左右时就学会了手眼协作的技巧。

再说，宝宝辅食通常很粘稠，是半流质食物，和流食有所不同。用奶瓶装米粉有可能会造成奶嘴堵塞，宝宝不容易吃到，影响宝宝情绪，孩子就会哭闹。如果宝宝长期用奶瓶吸食米粉，不但会引发奶瓶性龋齿，还会让他更难戒掉奶瓶。

给宝宝喂米粉要用专门的辅食碗和勺子，让宝宝的咀嚼吞咽能力和口腔运动能力得到足够的锻炼。大一点的宝宝可以让他自己用勺子挖食物吃，不要一直喂。

误区四：用开水冲调米粉

米粉的外包装上都有详细的冲泡说明，并且也会写到冲泡的水温要控制在50℃左右。但有的家长不看说明，完全凭自己的经验和习惯去给宝宝冲泡米粉，甚至有的直接用开水冲调米粉。

要知道婴儿米粉中含有多种维生素和其他营养元素，用开水冲泡，有可能会使米粉中的营养成分遭到破坏或流失，影响宝宝的身体健康和正常发育。

误区五：米粉冲得稠一些更好

有的妈妈不清楚米粉和水的正确冲调比例，生怕宝宝吃不饱，就把米粉冲得很浓稠。但给孩子吃这样的米粉，很容易出现积食、消化不良等症状。

孩子刚开始吃米粉，建议将米粉冲调成流动的糊状，然后用柔软的硅胶小勺喂宝宝一两勺，等孩子适应了以后再慢慢加量，适当改变比例。

刚开始给宝宝添加辅食时，家长一定要保持足够的耐心和细心，循序渐进慢慢来，可不要掉进误区中，影响到宝宝的生长发育！

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