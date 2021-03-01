BB有这些情况，说明母乳质量已下降

母乳是宝宝的最佳口粮，对宝宝的生长发育十分重要。但如果你的宝贝出现以下几种现象，就要警惕是不是母乳质量下降，一起来看看：

母乳质量下降，宝宝会有这些表现

1.常常吃不饱

印版来说，宝宝的胃容量小，且肠胃消化和吸收能力比较有限，所以很容易吃饱。如果妈妈按照正常奶量给宝宝喂奶，但宝宝吃不饱，有可能是宝宝无法从母乳中获得充足的营养。

如果是这种情况，建议妈妈改成混合喂养，适当给宝宝吃一些配方奶粉补充营养，以免影响到宝宝的健康成长。

2.吃奶后哭闹

如果母乳营养丰富，宝宝吃奶后会很满足，很开心，这是正常表现。宝宝在婴儿时期吃得好睡得足非常重要，如果不能满足这些基本的生理需求，他就会哭闹表达不满。

比如，如果母乳质量较差，宝宝吃了这样的母乳后无法获得满足，无论生理上还是心理上都会感到不舒服，进而就会哭闹。

3.体重增长小于平均水平

一般来说，0-3个月宝宝体重增长速度较快，平均每个月会长胖800-1000克；4-6个月宝宝平均每个月长胖500-600克；7-12个月宝宝每个月长胖200-300克。

如果宝宝吃奶量是够的，但体重增长仍然小于平均水平，很可能是母乳营养成分不达标导致。宝宝无法从母乳中摄取充足的营养，就会影响正常发育。

4.频繁腹泻

有的宝宝总是腹泻，而且次数相当频繁，大便的颜色也不是正常的金黄色。出现这种情况，有可能是母乳的营养成分较低，而其他一些物质的含量较高造成的。

比如有时候母乳乳糖含量较高，而宝宝的肠胃道系统尚未发育成熟，这就会导致肠胃道堆积大量乳糖。长此以往，就会让宝宝感觉肠胃不适，并且过分蠕动，引起腹泻。

提高母乳质量，妈妈可以这样做

1. 保持好的心情，遇到什么生活上的问题，不要自己压抑着，否则容易造成产后抑郁症，需要多和家人分享快乐和悲伤，这样才有利于提高母乳质量。

2.保证有足够的休息时间，家庭条件允许的话，让其他的人帮母乳妈妈分担带孩子的负担。

3.多吃有营养的食物，豌豆蛋白、乳清蛋白可以给妈妈补充优质蛋白，改善母乳质量，让宝宝发育的更好。另外，大枣、木瓜、玫瑰可以提高母乳分泌量，调理体虚、补充气血。辛辣刺激少吃或不吃，生冷冰冻的也不要吃，而且要注意营养搭配，不要偏食于荤食或者素食，只有荤素搭配得当，才能提高母乳质量。

想要宝宝健康长大，妈妈不仅需要悉心照料，还要多学习育儿知识。发现宝宝出现以上四种情况，要及时补充营养，提高母乳质量哦~

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