产后补钙，别走入这些雷区

在生完孩子后，妈妈很容易缺钙。除了服用钙剂外，妈妈还可以从日常生活中的食物中获取钙。但产后补钙需要多加注意，以免进入补钙误区，赶紧来看一看。

1.喝饮料不影响补钙

市面上大部分饮料都含有磷酸盐，容易影响身体对钙质的吸收。对于新妈妈来说，可乐等碳酸饮料最好不要喝。但新妈妈可以适当喝一些茶，茶中富含钾离子与氟元素，可以促进骨骼健康。

2.肉类是补钙圣品

很多人认为肉类富含丰富的钙，多吃肉就能补钙。并非如此，不管是哪种肉类，所含的钙都不是很高。不仅如此，肉类所含的“成酸性元素”会让血液趋于酸性，导致体内的钙流失，所以妈妈在平时要控制好肉类的摄入。

3.海带可以补钙

民间传说海带可以补钙，所以很多新妈妈常常吃海带来补钙。但海带中含的海藻胶等可溶性膳食纤维，会影响钙物质的吸收。而且，可溶性膳食纤维会和钙形成复合物，进而排出体外。因此，妈妈可以适当吃些海带，但不能经常吃，以免造成体内钙物质流失。

4.补钙跟蔬菜无关

大多数新妈妈认为肉类含钙量高，蔬菜含有维生素与膳食纤维，所以平时很少吃。实际上，蔬菜除了富含上面这些元素外，还含有丰富的钾、镁等微量元素，可以维持体内酸碱平衡，减少钙流失。而且有的蔬菜中也富含钙，比如菠菜、西蓝花、芹菜等。

5.喝骨头汤能补钙

听说骨头汤可以补钙，新妈妈常常会喝骨头汤。其实，骨头里面的钙不是那么容易就熬煮出来的。就算用高压锅蒸煮两小时，熬煮出来的也只是骨髓里面的脂肪而不是钙。所以，与其吃骨头汤，倒不如吃肉。

补钙方法有很多，但上面这几个误区需要避免，以免影响身体健康。

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