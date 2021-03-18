新手必看：产后如何恢复到少女状态？

妈妈生孩子需要消耗大量的体力，分娩后身体虚弱需好好调理。产后调理不仅有利于身体恢复，还能改善体质。如果没有好好坐月子，可能会留下病根。那么，产后想要恢复到少女状态，应该怎么做？

1.保持乐观心态

角色的转变让很多新妈妈一时无法适应，再加上照顾宝宝，常常感觉到力不从心，疲劳感加剧。这时新妈妈要及时调整心态，可以采取心理暗示法，相信自己能够做到。心情不佳时，可以做些自己感兴趣的事情分散注意力。乐观心态更有利于恢复，新妈妈千万不要让负面情绪影响自己。

2.饮食清淡

产后饮食不仅关系自己的身体恢复还关系着给宝宝哺乳，很多妈妈会吃很多大补食物。但这样做很容易造成产后肥胖，也不利于哺乳。

妈妈产后要及时调整饮食结构，多吃高蛋白低脂肪的食物，比如黑鱼、鲫鱼、虾，以免脂肪堆积造成肥胖。此外，食物也要合理，荤素搭配不可过于挑食，以免营养不均衡。

3.坚持适当运动

产后运动对新妈妈身体恢复有很大帮助，但也要在身体条件允许的情况下进行。一开始不能做大量运动，产后瑜伽或是散步都是不错的选择。新妈妈可以推着婴儿车带着宝宝一起在花园中散步，锻炼身体的同时也有利于亲子间感情交流。

4.找到适合的放松方法

有的妈妈生完孩子后会考虑各种事情，无形中给自己巨大的压力，直接影响身体恢复。妈妈要选择适合自己的放松方式，比如坚持几分钟深呼吸或是打坐冥想，静下心，放松紧绷的肌肉。另外，新妈妈还可以给自己做些简单按摩，促进血液循环；跟身边的朋友聊天，排解心中郁闷。晚上睡觉前可以听些舒缓的音乐，让自己全身心放松下来。

5.充足睡眠

产后充足睡眠更有利于身体恢复。有的妈妈因为要照顾宝宝总是睡眠不足，导致体重随之增加，降低产后恢复速度的同时也会影响体型恢复。生完孩子后，新妈妈身体虚弱，此时要保证睡眠充足，提高睡眠质量，这更有利于精力恢复。

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