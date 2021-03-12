如何让奶水越来越丰盈？记住这些好方法

母乳营养价值高，如今的妈妈们都会选择给宝宝进行母乳喂养。那么，妈妈们要怎么做才能更好地给宝宝提供充足的奶水呢？下面这份秘籍，你可一定要收收好~

母乳是宝宝珍贵的口粮



相比奶粉喂养，母乳喂养对宝宝更好。母乳中富含宝宝生长所需的多种营养元素，同时还能增强抵抗力，对成长发育十分有利。不仅如此，母乳喂养还能增加亲子间感情，促进产妈子宫恢复。

怎么做才能给宝宝提供充足奶水

1.饮食均衡

哺乳期间，麻麻们不能挑食，应保持营养均衡，荤素搭配，多吃新鲜蔬果、蛋类、肉类。蔬菜每天的摄入量应保持在500g左右。

2.多吃富含维生素A的食物

母乳中含有维生素A，麻麻们平时要多吃富含维生素A的食物，每天摄入量要在1300μg。麻麻们可以每周吃一到两次的动物肝脏。此外，还可以食用蛋黄、奶类、深绿色或是红黄色蔬菜水果等。

3.多喝牛奶，增加钙的吸收

哺乳期间，每天所需要的钙在1000mg左右。麻麻们除了每天从食物中获取钙含量外，还要喝400~500mL的牛奶，从而满足每天所需。

4.保证蛋白质摄入量

鱼类、蛋类、肉类都富含丰富的蛋白质，同时还含有多种矿物质以及维生素。哺乳期间，妈妈每天摄入量只需要比孕前多80~100g。有些宝妈喜欢喝汤，可以选择羊肉汤、鲫鱼汤、猪蹄汤等易消化且高热量、高维生素的食物。

5.多吃含碘的海产品

哺乳期间，麻麻们对碘的需求量也随之增加。如果只是单纯依靠每天吃的碘盐，是远远不够的，因此，麻麻们还要多吃含碘的海产品，比如海带、紫菜、鱼虾、贝类等。每周最少吃一次。

麻麻们想要奶水充足，除了做到上面这些事情外，还要保持心情愉快，睡眠充足，坚持运动，改变不良的生活习惯，多给宝宝吸吮，这样可以更好地促进乳汁分泌。宝宝喝奶后，麻麻要记得利用吸奶器将剩余奶水吸出，这样可以让奶水越来越多。

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