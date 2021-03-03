让小家伙爱上蔬菜，这样做简单易行

蔬菜可以给宝宝提供丰富的营养元素，但很多妈妈给喂宝宝吃饭时，发现宝宝不爱吃蔬菜，只要吃到立马吐出来，真是让人头疼得很。那么，如何做才能让宝宝爱上蔬菜呢？

什么时候吃蔬菜

从第6个月开始，就可以给宝宝添加辅食了，此时就可以将蔬菜做成泥给宝宝吃。为保证蔬菜中营养不流失，最好即做即吃，土豆泥或是青豆泥都是不错的选择。

让宝宝爱上吃蔬菜的几个方法

1.做成宝宝喜欢的样子

有些宝宝之所以不爱吃蔬菜，是因为颜值不高。因此，妈妈在做蔬菜时可以变化着花样，做成宝宝喜欢的样子，比如卡通形象。

2.让孩子参与做菜的过程

在做菜时可以让宝宝一起参与其中，比如让宝宝“理菜”，这能让宝宝感到成就感，同时也能让宝宝爱上吃蔬菜。

3.利用宝宝味蕾敏感期

从第六个月开始，宝宝就要开始吃辅食了，可以将蔬菜添加到辅食中让宝宝尝试。对于气味比较重的蔬菜，可以熬煮时间长些，淡化气味，每次添加一点给宝宝尝试。刚开始给宝宝吃辅食，蔬菜每次添加一种，让宝宝逐渐适应。

4.用鼓励代替强制

有些蔬菜宝宝不爱吃，有的妈妈会逼着宝宝吃，殊不知，这样只会让宝宝更加反感。因此，家长可以采取鼓励的方式来应对。当宝宝不爱吃时，家长可以采取诱导的方式，告诉他们吃蔬菜的好处，这样宝宝自然也就爱上吃蔬菜。

5.将蔬菜切得碎些

有些蔬菜宝宝可能不爱吃，妈妈在烹饪时时可以切得碎些添加到辅食中，或是混在甜味的食物中。年龄大点的宝宝，家长可以制作成馅料，放在水饺中给宝宝吃。

蔬菜可以补充宝宝身体所需的营养元素。因此，妈妈在烹饪时要选择新鲜的蔬菜，变着花样做。刚开始宝宝吃蔬菜可能只会含在嘴里，这时要有足够的耐心，多跟宝宝沟通，了解他不爱吃蔬菜的原因，渐渐地，孩子就会爱上吃蔬菜。

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