春季防病指南来了，有娃的赶紧收藏！

如今正值冬春交替之时，阳气上升，寒气消退，但人的机体调节功能无法跟上天气变化，需要一定的时间进行适应。所以，春天有必要进行“春捂”，但也不能捂过头。尤其是年幼的孩子，家长更是要做好防病、防流感的工作。那具体该怎么做呢？下面这份指南，赶紧收藏~

注意温差，科学增减衣物

想要孩子春天不生病，首先必须要注意室内外温差和早晚温差：

1.室内外温差

冬春交替之时，室内外温差很容易被父母忽视。春天气温回升，即使室内外存在一定的温差，抵抗力较强的成人一般都可以承受。但抵抗力较弱的孩子对温度的变化会比较敏感。

春天天气变化频繁，前一天还是阳光普照，第二天就淅淅沥沥下起了雨，有时室外比室内冷，有时则是室内比室外冷。面对这种情况，大家要仔细观察，及时给孩子增减衣服。

2.早晚温差

冬去春来，白天的时候阳光普照，孩子热得只想脱衣，而到了晚上，孩子又会感到冷嗖嗖的。如果没有及时增添衣服，就很容易着凉生病。

春天早晚温差大，是体质较差孩子常生病的原因之一。带孩子外出玩耍时，大家要及时给他脱衣、擦汗。另外，早上和晚上要注意给孩子适当增添衣物。

不管是室内外温差还是早晚温差，都需要父母科学给孩子增减衣物。但频繁地穿脱衣服，会让孩子和父母都感到不耐烦。所以，准备一件穿脱方便的开衫背心就很有必要了。背心既能保暖，又不会妨碍孩子正常活动。

春季护理，这些细节不容忽视

1.保证睡眠

春天是孩子发育的黄金期，良好的睡眠质量不仅对促进生长发育有很大帮助，还可以提高他的抗病能力。而想要提高孩子睡眠质量，爸爸妈妈要注意两点，一是让孩子作息规律，早睡早起；二是要给孩子营造舒适的睡眠环境，让孩子的卧室保持正常的湿度和温度。

2.让孩子多喝水

孩子活泼好动，运动量大，体内水分流失较快，除了平常要给他喝汤或喝粥外，还要注意额外补水。而补水的最好办法就是给孩子喝温白开。多喝水可以促进新陈代谢、调节体温，有助于保持身体健康。

3.经常参加户外活动

春天到了，要多带孩子去户外参加活动，晒晒太阳、呼吸一下新鲜空气，多接触大自然。这样可以增强体质，提升身体抵抗力。

春天是花儿竞相开放的季节，但如果孩子是过敏体质，就不要让他和鲜花靠的太近，在远处观赏就可以了。

4.勤洗手讲卫生

春天天气暖和，病毒和细菌很容易滋生。父母不仅要每天打扫卫生，保证家居环境干净整洁，还要保证孩子的个人卫生。

带孩子出门时，如果无法找到水源给他洗手，可以用湿巾进行擦拭。另外，孩子外出回家后、大小便后、吃饭前都要让他洗手，以免把病菌吃进肚子里。

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