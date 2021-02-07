假期要谨防儿童溺水，学会这些能救命

放寒假了，又到了属于孩子们的欢乐时光。不过家长可要多留心儿童安全问题，尤其是溺水。每年放假，儿童溺水案件时有发生。

孩子溺水时，5分钟内就可能失去意识，最多10分钟就会溺亡。大家千万不要马虎大意，接下来就给大家科普下如何预防儿童溺水，以及如何给溺水儿童施救，一起来看看：

预防溺水，家长加强看管

孩子心智等各方面都不成熟，对于周边环境的危险性没有判断力。所以如果要孩子到河边、池塘玩耍时，家长一定要放下手机，盯紧孩子，最好让孩子能够远离这些区域。

孩子溺水征兆：安静溺水

大多数儿童溺水时都是无声无息的，并不是所有孩子溺水都会有呼救、挣扎。当孩子身体半直立、头顶露出水面、脸在水下时，要小心他有可能处于“寂静溺水”的状态，爸爸妈妈一定要时刻观察孩子状况，进行救助。

发现孩子溺水，大家不要盲目下水进行救助，以免让情况变得更复杂。建议大家用以下方法救助溺水孩子：要大声呼救，求助周边群众；拨打120、110；寻找周边较长物品比如绳子、树枝之类的，让孩子抓住，把他拖上岸；寻找身边有浮力的物品，比如救生圈、泡沫之类，扔到孩子身边让他浮在水面。

儿童溺水正确的急救姿势

时间就是生命，学会正确的急救方法就能挽救孩子的生命。

孩子救上来时，如果有心跳要及时保暖，并让他保持侧卧姿势。如果呼吸心跳微弱，也不要慌，赶紧应按照以下步骤进行急救：首先把他嘴巴鼻子里的杂物清理干净，保持呼吸道通畅，然后采用“A-B-C”心肺复苏急救顺序，即Airway(打开气道)、Breathing(人工呼吸)、Compression(心肺复苏)。

具体方法是：让孩子扬头并抬起下巴，从而打开气道，然后进行5次左右口对口人工呼吸，之后再胸外按压30次左右。如此进行循环。胸外按压的正确方式是：如果溺水者是婴儿，用两个手指按压；若是儿童，可以用双手掌或单手掌的掌根位置进行按压。

这里要特别提醒大家，千万不要采取“倒挂控水法”。采用这种方法容易让溺水孩子发生呛咳，导致胃里水倒流，让情况更加危急。

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