“背奶麻麻”该如何储存奶水？这波功课建议保存

产假结束后，为了让宝宝继续喝上母乳，妈妈们都做起了“背奶族”。但要知道，母乳保存要求较高，如果储存不当，不仅不能给宝宝补充营养，还有可能导致宝宝生病。那么妈妈该怎么保存母乳呢？快来学学吧~

1.挤奶前做好个人卫生

存储母乳前，妈妈先要将手洗干净，然后再挤奶。使用吸奶器前，用清水冲洗，并用热水烫洗，保证挤奶工具干净卫生。

2.选择合适的存放器具

有些妈妈喜欢用金属器具装母乳，这很容易将母乳活性分子附着在金属器具上，影响母乳质量。储存的母乳器具可以使用储存袋，它不仅密封性强，还可以冷冻在冰箱里面，用完就扔。还有的妈妈选择用玻璃器具保存母乳，但玻璃器具遇冷后容易破裂，妈妈要小心。

3.母乳装得不可过满

使用玻璃器皿或是储存袋储存母乳时，不要装得太满。母乳在冷却后很容易膨胀破裂，若装得太满也很容易漏出来。

4.选择大小合适的容器

妈妈要选择合适的储奶器。容器过小过大，都有可能造成浪费或是滋生细菌。

5.按日期存放

妈妈要在玻璃皿上或是储存袋上标记时间，先给宝宝吃贮存时间早的，这样宝宝就能喝到质量高且营养价值丰富的母乳。

6.解冻时注意方式方法

母乳从冰箱里拿出来后先放一段时间，然后解冻。解冻要注意方式方法，先用冷水冲洗容器进行解冻，然后逐渐放入热水轻轻摇晃让容器均匀受热。

7.热奶时要避免受热不均

很多妈妈在热奶时喜欢直接放在火炉上，这很容易破坏母乳中的免疫因子。另外，热奶不宜用微波炉热奶，这容易造成母乳受热不均。热奶最好使用温奶器温奶。

8.母乳也有保质期

母乳存放也有保质期。25°以上的常温状态下可以保存4个小时，15°以上可以放1天；4°以上冰箱可以保存2天，-5°的环境下可以放3-6个月，-20°可以保存6-12个月。虽然母乳可以保存这么长时间，但最好还是尽早给宝宝喝完为好。

注意，每次放入冰箱前都应标注日期，储存器朝里面放，若放在靠门位置很容易因为温度变化影响母乳质量！

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