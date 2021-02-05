商场里至少有6个隐患，家长最容易忽视！

一到周末，很多家长都会带娃去商场玩，有吃有喝有玩的，轻松遛娃，一天就过去了。

但是你知道吗？商场里人员较多，也存在不少安全隐患，家长一定要多留意。下面就给各位整理下商场里最容易被忽视的六个隐患：

1.玻璃门

孩子生性好动，会乱跑，要小心他们会撞到玻璃门。一旦孩子撞上玻璃门，大家要立即把他拉回来，远离玻璃门砸下的范围，以免玻璃门固定不牢倒下来，带来更大的危害。如果商场门口装的是玻璃旋转门，更是要看好拉住孩子，以防被门夹伤。

2.自动扶梯

自动扶梯发生意外事故屡见报端，其中有不少都与孩子有关。孩子年纪小，还走不稳，上下扶梯时就容易摔倒。有的孩子活泼好动很是调皮，坐扶梯时可能会被卡住，或者从扶梯上掉下来等等，都需要家长的重视。

建议大家如果推着婴儿车逛商场，在上下扶梯时要把孩子抱出来，最好是坐直升电梯。另外，大家要注意观察自动扶梯紧急制动按钮的位置（一般在上下梯头处），如果出现意外情况，应马上按下让电梯停止运行。

3.儿童游乐区

很多商场都设有儿童玩乐区，尽管儿童玩乐区的有相应的安全措施，但孩子在玩耍时仍然有可能发生磕碰或划伤。

比如说，儿童游乐区的海洋池就有很大的安全隐患，孩子身体很容易陷入海洋球中，稍不留神就会遭到挤压，甚至出现窒息危险。建议家长先了解一下海洋球池的深浅和海洋球的大小，再判断适不适合孩子玩。宝宝在玩耍时大家要在一旁陪护，不要埋头玩手机。

4.商场陈列区

春节放假期间，有很多商场都会搞相关推广，要小心这些区域的展板、陈列柜，如果没有固定好，很有可能发生倾覆造成意外，导致人员伤亡。建议还是少凑热闹为好，或者等人少了再去陈列区观赏不迟。

5.试衣镜

商场里的试衣镜大多挂在墙上或者靠在墙上，如果孩子不小心碰到镜子或者镜子悬挂不牢，镜子碎裂后就有可能会划伤孩子。因此各位家长一定要警惕。如果是给孩子试衣服，照镜子时家长要陪伴左右，并叮嘱孩子不要用力拍打镜子。

6.地板

商场里大多是瓷砖或大理石地面，防滑性较差。如果下雨后有积水，孩子路过时就更容易滑倒了。因此，孩子出门时，建议给他换上防滑的鞋子。另外，逛商场时要牵着孩子的手，并告诉他不要走得太快，也不要到处乱跑。

最后提醒大家，商场的人流量较大，千万不要让孩子脱离自己的视线，最好抱着孩子或紧紧拉着孩子的手。只有把孩子的安全放在首要位置，才能安心逛街~

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)