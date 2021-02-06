家庭会议多安排，提振家庭凝聚力~

父母上班，公司会经常开工作会议；孩子在学校，班级会组织班会。这些会议都十分常见。其实，家庭也是需要开会的，开会可以解决家庭中不断出现的问题，修复家庭关系。赶紧来了解关于家庭会议的一些小常识。

家庭会议是什么，有何好处？

家庭会议就是一家人聚集在一起，就某个或者某些问题集中的讨论。家庭会议的好处有很多，比如培养孩子和家庭的关系，加强家庭的凝聚力，孩子的领导力也会得到提升。

多大的孩子可以参与家庭会议？

三岁时候，孩子有了自我的独立意识，就可以尝试参与到家庭会议中感受一下家庭会议的氛围了。孩子4岁以后，便能完全参与家庭会议中了。青春期的孩子最叛逆，此时家庭会议可以很好解决这种矛盾。

家庭会议召开程序和注意事项

1. 学会感恩，每次会议开始时候，家庭的每个成员都要发言，感谢其他成员为自己做了一些什么，事情要十分具体，并且要夸赞他人。

2. 大家可以畅所欲言，提出家庭最近需要解决的问题。

3. 家庭成员发言说出自己对于问题的看法和解决的办法，会议记录人做好记录笔记。

4. 尽量达成一个试行的可行办法。

5. 一个小游戏或者开心一刻。

家庭会议召开的意义

达成解决问题的方案试行时间可以是一周，在实行期间，如果出现新的问题或者变化，可以及时纠正或者再次召集家庭会议。

家庭会议是全家聚集在一起的欢乐时光，每次只聊一两个问题，进行有效充分的讨论，大人和孩子的事情都要讨论，不能忽视任何一方，同时家庭会议要经常开，是为了不断处理家庭中的烦恼。

定期的召开家庭会议不仅可以让家庭关系更加紧密，还可以让孩子在家庭中得到重视，尤其是感谢环节，这个环节尤其重要，培养孩子学会感恩他人的心，学会发现他人对自己的付出，同时也能反思自己是否为大家做贡献，还学会要多夸赞别人等等。

总而言之，家庭会议是父母非常值得做的事，不仅让孩子学习到如何处理生活中的小烦恼，也加强了亲子关系。

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