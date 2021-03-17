3步，教你提升孩子的审美价值观

审美能力是艺术之路的基石，想要让孩子具备艺术家气质，从小培养他的审美观很重要。那么，父母该如何培养孩子的审美能力呢？

俗话说，爱美之心，人皆有之。对于孩子审美教育至关重要，父母要教会他如何理解美与丑，并具有创造性。不论是孩子的未来成长，还是现阶段的内在与外在的培养，都离不开审美教育。审美教育对于孩子的多方面、全方位的培养具有重要作用，大家要从以下几个方面进行：

1.培养孩子分辨美丑的能力

每个人对于美好的事物的想象都可以具化为现实、生动的形象或事物，比如祖国美好的自然景色、漂亮的人儿、可歌可颂的壮举等。这些都可以加深孩子对于美的理解，从而激发孩子对于美丑分辨的能力以及对于美好事物的创造力、想象力。

2.孩子关于美的观念的形成与培养

对孩子从小进行的审美教育不仅仅包括分辨美丑的能力，还包括培养孩子形成关于美的能力和观念，对于美的知识、标准等等有自己深刻的理解与认识。因此，审美教育不是单一、无趣的，还需要使其对于美丑的理解和分辨，升华为更加深刻的美的意识。只有这样，审美教育才能更有利于孩子今后的多方面发展。

3.审美教育要实事求是，不要脱离实际生活

许多父母在进行审美教育的时候，脱离实际生活，好高骛远，这样反而不利于孩子审美教育的培养与发展。审美教育应该是全方位多层次的，教育难度可不小。父母要从孩子的生活小细节进行培养，比如：孩子的穿衣打扮、个人生活习惯、个人卫生等等细节方面着手。当父母与孩子的穿衣打扮发生冲突时，不要强行改变，应该从面料、颜色等角度淳淳教导，丰富孩子对于美的理解。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)