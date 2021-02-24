哺乳期有5个禁忌，很多宝妈都不知道！

母乳对宝宝成长发育有利，现如今越来越多的妈妈会选择母乳喂养。处在哺乳期，妈妈需要多上心，毕竟你的奶水是宝宝的口粮，下面这几件事可是禁忌，赶紧来看一下：

1.不要熬夜

妈妈长时间睡眠不足，会感觉到疲惫不堪。而长时间睡眠不足也会影响母乳质量，身体也会变差，根本无法照顾宝宝。而宝宝吃了质量不高的乳汁发育也会受到影响。因此，妈妈可以让家人帮忙多照顾宝宝些，自己好好休息，保证睡眠充足。

2.不要在剧烈运动后喂奶

运动后，身体会释放出大量汗液，体温也较高，如果这时候给宝宝喂奶，母乳营养质量会下降。因此，在运动后半小时再给宝宝喂奶好。

3.不要吃刺激性食物

妈妈在饮食上要多加注意，刺激辛辣食物应尽量少吃。妈妈吃了辛辣食物，会影响母乳质量导致母乳分泌不足，还影响宝宝正常食欲。

因此，哺乳期间妈妈应吃得清淡些，多喝汤水，这样有利于乳汁分泌，质量方面也完全可以满足宝宝正常生长发育需求。

4.不要生气

生完孩子后，有的妈妈发现家里人的注意力全部转移到宝宝身上，根本没有考虑到自己，会感觉到心情郁闷。有些妈妈则还没有适应新身份，心情起伏比较大，有时候会自己生闷气。这样持续下去，不但影响奶水，还很容易患上抑郁症。

若宝宝长期喝质量不佳的母乳，会出现发育迟缓的情况。因此，妈妈在平时要学会自我调节，多跟家里人沟通，给自己“放个假”，保持好的心情。

5.不要乱服药

妈妈生病时如果需要服用药物，应在医生的指导下服用，千万不要随意服药。因为这些药物会通过母乳传递给宝宝，影响发育。

哺乳是个漫长的过程，需要注意的事情也有很多。为了宝宝成长发育也为了自身健康，妈妈一定要多加注意，改正不良的生活习惯。

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