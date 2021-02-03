这样鼓励孩子，会让Ta更自信~

孩子不是生来就自信的，需要父母的正确引导教育。那么，父母怎么做才能让孩子更加自信呢？其实方法很简单，只要父母多说这几句话，快来了解一下吧。

1.我相信你能做到

孩子对周围的一切充满好奇想要去探索，但他们不知道自己面对的是什么，所以往往会有些胆怯。此时父母要给予孩子足够的信任，放开手鼓励他们去探索，哪怕会失败。父母的支持会让孩子觉得自己能做到。

2.我来保护你

现在的孩子可以说是被父母呵护着长大，但这也让孩子感觉到足够的安全感，知道父母会保护自己。大家要让孩子了解到父母随时在身边保护，从而帮助他们学会如何照顾自己，自己独立面对“危险”，只有这样，才能让孩子面对真实生活。

3.你的兴趣爱好我支持

每个孩子都有自己的爱好与梦想。对此父母应该给予足够的支持，让孩子了解认识自己的能力，感受到坚持的意义，这样可以会让他变得更自信。

4.我理解你

孩子虽小，但有自己的想法。对有的父母而言，理解孩子比较难。此时父母要及时调整自己的言行，站在孩子角度去看待问题，然后引导孩子独立思考，说出自己的想法，帮助他排忧解难。保持乐观心态，孩子自然也变得自信起来。

5.错了没关系

每个人都会犯错，更不不要说孩子。如果只是因为怕犯错就放弃，那孩子肯定不会有成就。孩子的自信是点点滴滴积累起来的。当孩子犯错时，父母应鼓励孩子继续下去，让他明白失败是成功之母。

6.你可以管理好自己

随着孩子逐渐增长，父母可以给他们些“权力”，比如让孩子选择想穿的衣服，自己叠被子，整理收拾的玩具。一开始孩子可能做得不好，父母要多鼓励，这样才能发挥孩子自主能动性，去探索去思考。

7.让孩子独立

孩子一天天成长，父母也要开始让孩子独立去做某些事情。一开始你要给他勇气，让他去尝试去准备。某天你会发现，孩子已经有了自己的秘密。只有这样，孩子才会长大，才会变得自信。

8.我可以看到你的好

和只看到孩子短处的父母相比，聪明父母总是会以欣赏的目光去发现自家孩子身上的优点。他们会经常跟孩子沟通，表达自己的看法与态度。引导孩子学会发现自己的长处，树立正确的人生观价值观。

9.你可以跟别人相处得很好

现在很多孩子都有“交友焦虑症”，内向性格的孩子只愿待在家里，跟父母交流，不愿跟其他小朋友交流。父母应该鼓励孩子走出家门，告诉他们你相信他。只要用真诚对待别人，自然能结交到朋友。

10.认真对待孩子的感觉

孩子的感情要比大人丰富，情绪也更容易起伏。这时候父母不应反应激烈或是感到反感，要把孩子感觉当做正常现象，等到孩子心情平复后，可以跟孩子交流，帮助他们理解和识别刚才的感受，并找到相应解决方法。

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