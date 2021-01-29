冬季怎么给宝贝吃水果？这一篇全看懂

冬季天气干燥，宝宝抵抗力差，更容易被病菌感染。而水果营养丰富，能够促进新陈代谢，补充水分，增强免疫力。那么，在冬天该怎么给宝贝吃水果呢？下面就给你一篇全讲清：

这四种冬季水果，需谨慎

冬季有四种水果，给孩子吃要小心：

1.杨桃

杨桃中含有杨桃毒素，这是一种有毒物质，可能会引发中毒，如果情况严重甚至危及生命。对于我们大人来说，只要身体健康，吃杨桃是没问题的，肾脏可以将这种毒素排出体外。如果是肾功能不全的人，就不能吃杨桃。

0-3岁的宝宝体内脏器还没有发育完善，肾脏功能还在发育中，杨桃是不建议吃的。

2.猕猴桃

猕猴桃有很高的营养价值，具有安神益智、生津润燥、利尿通便、美容养颜等功效。但是，猕猴桃是一种寒性水果，含有很多有机酸和果胶，如果宝宝过量食用，会伤害脾胃，有可能引发腹痛、腹泻、胃反酸等不适反应。

相关研究发现，有的宝宝吃猕猴桃会引发严重的过敏反应，出现舌头发麻、咽喉瘙痒、口腔粘膜水肿等不适症状。如果宝宝是第一次吃猕猴桃，大家一定要小心，少量服用观察是否有异常表现后再决定是否继续吃。

3.冬枣

冬枣是一种维生素含量较高的水果，它含有的维生素C是橙子的7倍、猕猴桃的4倍。在冬季的营养水果排行中，它榜上有名。

冬枣营养价值高，但给宝宝食用时家长要上点心。因为冬枣是有可能导致窒息、卡喉、肛周囊肿、穿肠等问题。

宝宝不满3岁的话，建议大家把冬枣的果肉削下来喂给他吃。6岁以下孩子吃冬枣，大家最好在一旁看护，以免发生意外。另外，不要让宝宝空腹吃冬枣。

4.橘子

橘子富含维生素C，很多人都爱吃。但这里要提醒大家，可以经常给宝宝吃橘子，但不能一次吃太多。橘子含有的有机酸会对口腔造成不良刺激，引发龋齿。如果过量食用，还会让宝宝成为“小黄人”。

所以，给宝宝吃橘子，要注意以下三点：一是不要过量；二是不要空腹食用；三是吃完后要记得漱口。

“伪水果”盛行，不建议给宝宝吃

宝宝冬天吃水果有益健康，但下面这些“伪水果”可不要给孩子吃哦~

1.果汁

有的妈妈认为，果汁是水果榨出来的，把果渣去掉，营养会更差。其实，水果的营养价值要大于果渣，而果渣要高于果汁，可见果汁就是垫底的，没啥营养。

2.果脯蜜饯

菠萝干、杏干、糖炒山渣等果脯蜜饯中添加了大量食品添加剂，营养价值低，而且会让宝宝养成爱吃甜的坏习惯。

建议3岁以下的宝宝不要吃果脯蜜饯，摄入过量调味料会导致体内钠含量超出正常范围，增加肾脏负担，妨碍其他营养的吸收。

3.水果脆片

水果脆片一般都经过了油炸，脂肪含量在20%作样，对宝宝而言已经是严重超标了。宝宝经常吃水果脆片会影响正常饮食，还可能会导致营养不均衡。所以要让宝宝少吃水果脆片，最好不要吃。

4.水果干

水果干是水果经过晒干、风干、烤箱或微波炉烤干，不加任何调味料，营养成分流失小，还可以算是一种比较好的零食。但水果干既然是零食，那就不能经常给宝宝吃，更不能用它代替新鲜水果。另外，干燥后的水果干的含糖量高，宝宝经常吃容易引发龋齿、肥胖等问题。

建议一个星期给宝宝吃一两次水果干，每次食量控制在15-30克以内。

这些水果“治病”，赶紧来看看

使用正确方法给宝宝吃水果，不但能给他解解馋，还能减轻身体上的不适：

1.便秘：吃火龙果

提起哪种水果可以缓解便秘，很多妈妈首先想到的是香蕉。其实，火龙果中含有的膳食纤维很高，可以加快肠道蠕动，增加粪便体积，它才是水果中的“通便神器”。

2.积食：吃山楂

山楂口味酸甜，含有丰富的有机酸，能够促进消化酶的分泌，在一定程度上可以缓解积食。但要注意两点：一是要适量，二是在饭后食用。

3.轻度生理性腹泻：吃蒸苹果

将苹果蒸几分钟，其所含营养并不会受到什么影响，而苹果中含有的果胶具有很好的收敛功效，可以帮助宝宝改善腹泻症状。另外，蒸苹果时剩下的苹果汤也含有一定的营养，不妨让宝宝喝掉。

4.止咳润喉：梨

冬春两季是流感高发期，宝宝很容易感染生病。梨的含水量高，可以滋润干燥的咽喉。如果宝宝不爱喝水，大家还可以将梨熬成梨汤，孩子会爱上它哦~

5.清热去火：柚子

柚子是一种营养价值很高的水果，虽然它口味清苦，但具有强大的去火功效。而且，柚子含有大量维生素C，热量较低，非常适合需要控制饮食的“小胖墩”。

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