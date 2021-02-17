坐月子最容易忽视的几个问题，不看后悔！

产后坐月子是为了让妈妈的身体恢复到最佳状态。有的妈妈会认真做坐月子，但有的妈妈就不那么重视了。等到将来发现身体总是出现各种不适，可就后悔了。下面，育儿网小编就给大家盘点下坐月子最容易忽视的几个问题，赶紧来了解一下~

1.注意个人卫生

老人认为，月子期间不能洗头洗澡，更不能刷牙。其实这种想法完全是错误的。月子期间，妈妈更要注意个人卫生。如果长时间不洗头洗澡，会滋生大量细菌。因此，坐月子期间，妈妈要根据自身情况选择洗头洗澡的时间，洗完头后要尽快擦干水分，避免受凉生病。

2.充分的休息

从怀孕到生宝宝，妈妈身体承受了巨大“压力”，因此在分娩后妈妈要保证充足的睡眠。每天休息时间应在8-10小时左右。室内每天要通风换气，保持安静。

3.避免眼睛疲惫

产后体内激素发生变化，会使情绪变得十分敏感，加上照顾宝宝出现的各种问题，妈妈的心情很容易低落，进而伤心流泪，这对眼睛健康有很大伤害。因此，妈妈要让眼睛得到充分休息，不要为了打发时间而玩手机或是看电视。

4.合理运动

因为身体虚弱妈妈总想躺在床上，这是不可取。坐月子期间，妈妈应适当下床走动，加快身体恢复。如果长时间躺在床上，不利于血液循环，也容易感染。因此坐月子期间，妈妈要经常活动活动身体。

5.合理饮食

坐月子期间，妈妈需合理饮食，不宜大补，应少量多餐，多吃富含维生素的蔬菜，不要过于油腻。妈妈保持营养均衡，可以给宝宝提供营养充足的母乳。

6.用温水、软牙刷刷牙

坐月子期间，妈妈在刷牙时要用软牙刷和温水，避免接触冷水。

7.保护好关节

为了让孩子顺利生出来，妈妈会使用全身的力量，这会让身体各个关节受到影响，部分妈妈甚至会出现腰酸背痛的情况。因此，妈妈在坐月子时，一定要保护好关节。

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