说真的，产后快速恢复其实很简单

生完孩子后，妈妈需要时间去恢复。有些妈妈恢复得很好，但有些妈妈恢复得差强人意。其实，想要快速恢复并不难，下面给大家整理了几件注意事项，大家赶紧来看看：

产后恢复需要注意的事

1.合理饮食，营养均衡

妈妈生完孩子后身体虚弱，需补充营养。为让宝宝有充足的奶水，很多妈妈会吃各种下奶汤。但此时饮食要保持清淡和多样化，做到营养均衡。补充蛋白质的同时，还应多吃富含纤维素的蔬菜，从而促消化防便秘。

2.尽早下床走动

生孩子时会消耗大量体力，妈妈在产后都会卧床休息。但长时间躺在床上也是不利于身体恢复的，产后还是要尽早下床走动。

顺妈妈妈在产后24小时就可以下床活动了，剖腹妈妈妈如果24小时后能坐起来，可以适当移动身体，伤口疼痛感不剧烈，妈妈也可以下床走动。下床适当走动不仅能促进体内恶露排出，加快子宫恢复，还能让腹部和盆底肌肉的收缩力得到锻炼。

3.选择合适的运动

产后妈妈要选择适合自己的运动。刚分娩完妈妈身体还比较虚弱，这时候可以选择简单的运动，动作幅度要轻，不要做剧烈运动。妈妈出月子后，身体基本恢复，这时候可以选择慢走或是瑜伽等有氧运动，促进身体恢复。

产后肚子怎么恢复？

因为怀孕补充营养，妈妈体重不断增长，生完孩子后，肚子变得很大，这是很正常的现象。那么这时候，妈妈应该做才能恢复身材呢？

1.利用运动瘦肚子

这是比较有效的方法。在平时在家可以做仰卧起坐，这能很好消除肚子上面的赘肉。除了仰卧起坐，大家还可以选择有氧运动，比如瑜伽、游泳、慢跑。

2.饮食清淡，不要过于油腻

妈妈生娃后要补充营养，但也不能吃的过于油腻。油腻食物吃的太多，很容易造成妈妈体内脂肪含量增高，肚子上的赘肉也变得越来越高。因此，大家在产后并保持均衡饮食，多吃新鲜蔬果、牛奶等食物。

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