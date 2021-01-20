喝蜂蜜能治宝宝咳嗽吗？别把蜂蜜神话了！

冬天天气寒冷，很多孩子都咳嗽了起来。有宝妈说，孩子咳嗽就喝蜂蜜水能好。真是如此吗？

♥ 纳尼？太热也会引起咳嗽？

很多妈妈看到孩子咳嗽，就想当然地地认为是受凉引起的。实际上，季节交替之时除了受凉会引发咳嗽外，太热也会引起咳嗽。是的，你没看错，太热的确会引起咳嗽。

提起咳嗽，很多人的第一反应就是冷，恨不得给宝宝穿上最厚的衣服保暖，以免受凉生病。孩子新陈代谢旺盛，生命力强，基础体温比大人稍高一些，怕热不怕冷，穿衣多一点就会出汗。冬天天气干燥，体内水分流失较多，再加上补水不及时和出汗，宝宝就会产生“内热”。

有的妈妈觉得“内热”没什么，其实它对孩子身体健康有很大的影响。“内热”有可能会使孩子出现多种不适症状，比如扁桃体肿痛、哭闹不安、眼屎多、咳嗽等。另外，“内热”还有可能引发厌食、挑食、口臭、消化不良、便秘等一系列问题。

♥ 孩子咳嗽，喝蜂蜜能改善吗？

首先需要注意的是，治疗咳嗽，最重要的就是找到病因然后对症治疗。咳嗽是身体的一种保护性反射，并不是出现咳嗽就一定要止咳，盲目止咳有可能会影响疾病的康复。

蜂蜜是否能用于治疗咳嗽，目前还没有强力证据予以定论。这里需要提醒大家，对蜂蜜不要神话了！如果要给孩子喝蜂蜜，直接喝或者兑水喝。

但要注意，不满一岁的孩子不要喝蜂蜜！因为这有可能会导致肉毒杆菌中毒。

♥ 孩子咳嗽，get正确护理姿势

孩子冬天咳嗽，儿童医生建议各位父母这样护理：

1.及时补水

冬天天气寒冷，空气干燥，体内水分流失较大。如果孩子没有及时补水，很容易出现缺水情况影响身体健康。因此，大家要提醒孩子多喝水，特别是运动出汗后。

宝宝月龄不满6个月，如果是母乳喂养，大家只要按需喂养即可；如果是奶粉喂养，两餐之间要适量给他喂水。

2.提高免疫力

孩子的身体正在发育中，自身的免疫系统还没有发育成熟。想要提高孩子的身体免疫力，大家在日常生活中要保持饮食营养均衡，适当让他多吃蔬菜、水果、菌类、鱼虾、乳制品。冬天天气干燥，孩子的饮食要以保持清淡，多吃白萝卜、梨、银耳等具有清热生津功效的食物。

3.加强户外锻炼

冬天天气寒冷，但孩子不能总是待在室内不出门。孩子适当参加一些户外锻炼，可以让身体和呼吸道更好地适应冷空气，降低患病风险。9-16点是进行户外锻炼最适宜的时间段，大家可以带孩子踢球、跳绳、散步锻炼身体。

孩子外出时，大家要做好保暖工作，最好给他戴一个小围巾，防止呼吸道受凉引发咳嗽。

4.保持居住环境适宜

晴天晴朗时，大家要多开窗通风，保持室内空气流通，让孩子呼吸到清新的空气。天气情况不佳时，建议大家打开空气净化器改善室内空气质量。如果室内空气十分干燥，可以使用空气加湿器将室内湿度保持在50%左右。

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