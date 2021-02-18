怀孕后坚持这几个好习惯，产后能瘦成闪电！

怀孕就是个长肉的过程，如何在产后快速瘦下来，这就需要在怀孕阶段养成良好的生活习惯，我们一起来看看：

1.饮食习惯

怀孕期间，准妈妈为了给胎儿提供营养就会吃各种大补的东西，时间久了，饮食习惯逐渐发生改变。产后饮食也会变得油腻些，自然不容易瘦下来。

如果准妈妈在孕期能养成良好饮食习惯，产后自然容易瘦下来。大家在孕期要多吃新鲜蔬果，少吃油腻食物，少食多餐，保证营养均衡。

2.运动习惯

有的准妈妈在怀孕前就有运动的习惯，怀孕后也坚持运动，这有利于分娩后快速恢复身材。如果妈妈生完孩子后也坚持运动，身材也会容易恢复原样。

但有的妈妈在怀孕前就不爱运动，孕期运动量也少，产后想要恢复原本身材就很难。因此，大家在孕期要坚持适当运动，比如游泳、散步等有氧运动。

3.睡眠习惯

怀孕后胎儿每天都在生长，准妈妈会感觉到各种不适，若此时再不好好休息，还执着于熬夜的话，体内激素代谢也会受到影响，而这种影响将会持续到产后。

产后妈妈需要照顾孩子，根本无法好好休息。如果在孕期养成好的睡眠习惯，产后也要继续保持下去。大家在孕期要避免熬夜，每天睡眠时间保持在8个小时左右。宝宝出生后，可以让爸爸帮忙照顾，多分担一些，自己则好好休息。

女性朋友对自己的身材很重视，都希望以最佳状态示人。因此不管是在怀孕还是分娩期间都要养成好的生活习惯，多吃新鲜蔬果，保证睡眠充足，适当运动，保持好的心情。这不仅仅是为了保持身材，更是为了产后恢复。

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