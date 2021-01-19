给BB买婴儿车，这些小贴士别忽略~

宝宝出生后，父母都会他们准备一台婴儿车，这样带宝宝外出很方便，而且可以让宝宝在婴儿车内休息。但婴儿车的款式有很多，父母在选择婴儿车时应该注意什么呢？使用婴儿车时又有什么注意事项呢？下面一些小贴士可以帮助到大家。

怎么给宝宝选择婴儿车？

1.根据宝宝的年龄进行选择

不同年龄的宝宝对婴儿车的要求也是不同的。比如1岁左右的宝宝，家长可以考虑选择大轮高车款式，这样的车可以助力宝宝平躺有个好睡眠，而且出行时也不容易受到外界坏空气的影响；2岁左右的宝宝，这个时候可以选择重心较低的车。因为这个时候的宝宝会走路、会攀爬，如果车子太高，宝宝爱动，容易从车子上摔下来。

2.注意婴儿车刹车的灵活度

婴儿车刹车的灵活度很重要，如果车子刹车灵活度低，那么带宝宝外出碰到有坡度的地方就容易发生意外，所以在选择一款婴儿车时，一定要仔细查看车子的刹车灵活度。从刹车灵活度来考虑，在网上购买婴儿车无法现场确认车子的刹车情况，建议最好线下购买。

3.考虑婴儿车的质量

选择婴儿车前要认真确认车子的质量，要检查好车子的轮闸、螺钉、螺母、躺椅部分等，如果任何一部分出现问题不要选择。

4.考虑婴儿车的重量

如果婴儿车太重，那么遇到楼梯、沟壑，或者上公交都会成问题，大家选择的婴儿车要尽量轻巧。

5.车子要有挂物品的地方

选择的婴儿车最好有挂小物品的地方，这样大家就无需把物品挂在扶手上。

婴儿车使用注意事项

1.核实婴儿车的部件

在使用婴儿车前，大家要核实好婴儿车的各个部件，看部件是否完好无损，是否正常运转。

2.给宝宝系好安全带

把宝宝放入婴儿车后，要给宝宝系好安全带，以免宝宝乱爬出现意外。

3.注意婴儿车的清洁

婴儿车是宝宝经常用的工具，所以要注意清洁，适时清洗。

总之，婴儿车的选择和使用都不能大意，在选择婴儿车时要考虑诸多因素，在使用婴儿车时要注意安全。

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