生娃后出现这些不适，月子病或已找上门！

坐月子对新妈妈来说真的很重要，如果此时没有恢复好，那以后很容易留下病根。如果新妈妈在做完月子后，身体出现这些表现，那就说明月子没有坐好，一起来看看：

1.总是流泪

出月子后，很多妈妈会出现经常流泪的现象。风吹到眼睛时，视力会变得模糊，时不时还会感觉到眼睛干涩疼痛。这些情况说明妈妈在月子情绪不佳，经常哭泣，这时候就需要家人多加呵护，多多陪伴。

2.腰酸背痛

很多妈妈在生孩子前可以做体力活动，腰也不会痛。但生完孩子后，只要做点体力活就会腰酸背痛。这是月子期间长时间劳累造成的，比如照顾孩子、频繁弯腰等。阴雨天时，腰痛情况更加严重。因此，在月子期间，大家要学会“偷懒”，将照顾宝宝的责任暂时让给丈夫，自己好好休息。

3.经常漏尿

很多妈妈做完月子后出现了漏尿情况，这主要是因为生完孩子后，盆底肌损伤没有恢复好导致的。每当运动或是坐着、咳嗽时就有可能发生漏尿，让妈妈感觉到十分尴尬。如果经济条件允许，建议大家还是去月子中心坐月子，有专业的指导，会更有助于身体的恢复。如果选择在家坐月子，大家平时可以做些恢复盆底肌操。

4.总是头疼

不少妈妈发现自己在坐完月子后总是头疼不已，其实这也是月子期间留下的病根。妈妈在坐月子时不小心被风吹到，长时间玩手机就有可能引发头痛。因此，在月子期间，要适当做好保暖工作，避免被风吹到，月子期间，还要减少玩手机的时间，多休息。

5.抵抗力变差

很多新妈妈说自己没生产前抵抗力很好，但生完孩子后抵抗力变得很差，只要稍微着凉就会生病。其实，这是产后没有好好调理引起的。月子期间，大家要多休息，补充好营养，把身体养好，这样才不会落下月子病。

另外，坐月子期间要保持好心情，多运动，注意保暖，可以让身体恢复得更快哦~

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