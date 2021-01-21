生娃后月经何时会来？这篇专业解读你用得着

生娃后，很多新手妈妈十分关心自己何时会来大姨妈。其实，由于个体的差异，每个人来大姨妈的时间并不同。比如个人体质、顺产还是破腹产、是否哺乳、哺乳时间长短等都会影响月经复潮时间。其中哺乳以及哺乳的时间长短对于月经有较大的影响。

给娃哺乳会影响月经复潮时间吗？

妈妈哺乳时，雌孕激素会减少分泌，从而导致暂时性闭经，月经复潮和排卵均会推迟，而且不同女性在时间上也有差异，有的妈妈可能是产后几个月，有的妈妈可能是产后一年，甚至有的会在哺乳停止之后才会来。而没有进行母乳喂养的妈妈，一般产后2个月内就会来大姨妈。以上都是正常情况，不会影响身体健康，大家无需担心。

但大家需要的是，停止哺乳三个月都没来月经，有可能是再次怀孕了，应及时去医院就诊。

如何区分恶露和大姨妈?

恶露和月经很相似，很多新手妈妈可能难以区分。其实区分它们的方法很简单。

分娩时胎盘会跟着一起娩出，子宫快速收缩将连接胎盘的血管断端封闭。这时子宫出血停止，但仍然会有一些少量血液夹杂着其他脱落的组织，慢慢从阴道排出，这就是恶露。

恶露伴随着血腥味，无臭，正常情况下在产后4-6周会排干净。血性恶露慢慢变成白色恶露后，如果没有其他原因再次变成红色鲜血，且排出量和以前的月经量相近或稍多一些，通常是月经来潮了。

注意以下情况

1.月经不规律

妈妈产后月经不规律，大多是内分泌功能失调造成的。另外，生殖器官有炎症或肿瘤、产后营养不良或胡乱服用的药物等也可造成月经不规律。

2.月经量多/量少

产后月经量增多是正常现象，大家不必惊慌。但如果月经量持续增多，且出血时间超过7天，应及时去医院进行检查。

产后月经量少，可能和产后大出血、感染、子宫内膜粘连等情况有关。另外，过度劳累、内分泌失调、甲状腺疾病、贫血也有可能导致月经量少。

3.闭经

产后月经一直不来，可能是长期哺乳引起的。哺乳会使血液中的泌乳激素升高，抑制促性腺激素分泌，导致产后卵巢和内分泌功能恢复速度缓慢。

肥胖问题、精神压力过大、或者产后大出血、失血性休克等引起席汉氏综合征（脑垂体功能减退），也会引发闭经。除此之外，需要检验是否怀孕。

4.产后痛经

有的妈妈产前没有痛经，但产后却出现痛经了。这种情况有可能是分娩造成的宫颈粘连或宫腔粘连，进而导致经血排出不畅。

当妈妈们遇到以上问题，一定要及时医院就诊，以免耽误病情！

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