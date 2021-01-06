这四种准妈妈，医生看到就烦心！

对准妈妈而言，孕期做产检对母婴健康十分重要，需要认真对待。但有的孕妈产检时总会不守规矩，吵吵闹闹，医生护士看见了都要躲着走，尤其是以下这四种，有木有同感的！

1.蛮横素质差

众所周知，孕期做产检时排队的人很多，需要等上一会才能轮到自己。都是大肚子，理应互相体谅才是，但有的准妈妈脾气暴躁，觉得医院要给她提供特殊服务，对着护士大吼大叫。

产检等待区空间较小，而人又比较多，发生碰撞在所难免。有的准妈妈蛮横不讲理，大吵大闹起来让人很是反感和厌烦。

2.不听医生的话

有一类准妈妈相信百度，相信偏方，就是不肯相信医生。医生和她反复解释身体不适原因，交代注意事项，但她就是不相信，回家后依然我行我素，按照自己的想法肆意妄为。

出了问题后还怪医生不负责任，没能提供正确的指导。面对这样的准妈妈，医生见了都头疼，只想躲得远远的。

3.把医生当做私人医生

这类准妈妈和上面完全相反，他们对医生很信任很配合，但是却过头了，他们会跟医生要手机号码。如果医生给了号码，那就麻烦了。她们只要有任何不舒服，都会直接给医生打电话，根本不管医生是不是在上班时间。即使是深更半夜也照打不误，令医生很是烦恼。

还有一类准妈妈，不经排队或预约就直接闯去诊室，不但妨碍医生给其他准妈妈检查治疗，还会耽误候诊准妈妈的时间，影响特别坏。

大家在做产检时要遵守候诊秩序，积极配合医生。在候诊区候诊时要保持耐心，医生检查时间长，说明他很认真很负责，要多一点体谅。

4.隐瞒自身病史

最让医生头疼的，恐怕就是隐瞒病史的准妈妈了。特别是首次产检做登记的时候，医生问准妈妈有什么既往病史，说没有。胎儿一旦出现问题，就会对医生的诊断造成很大影响，甚至有可能引发严重后果。

最常见的情况就是，医生问准妈妈以前有没有流产史或怀孕史，准妈妈为了自己的面子谎称是头胎。结果检查后发现子宫壁薄，不适合怀孕，经医生反复询问才吐露真相，这种情况真的让人很无奈。

医生询问既往病史只是为了更详细地了解孕妇的身体状况，会严格保护患者的隐私，大家要和医生配合好，千万不要有所隐瞒，才能保证自身和宝宝的平安！

以上四种情况你有吗？如果有，一定要及时改正哦。既然来到医院检查治疗，就应相信医生的专业水平，按照医生的指导去做，这样对自己对胎儿都好。

另外，大家要和医生保持好距离，让医生认真工作，做一个配合医生的合格孕妈~

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