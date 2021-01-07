大人药可以减半给孩子吃吗？医生听了直叹气

孩子生病了，有的妈妈认为只要把大人药减半就可以给孩子吃。然而这却是一个大误区，今天我们就来盘点儿童用药的几个雷区，一起来看：

1.成人药降低药量给宝宝服用

很多家长不了解正确用药知识，不清楚儿童药和成人药有什么差别，以为只要把成人药减半就可以给宝宝服用。其实，这样做会给宝宝的健康带来很大危害。

宝宝和成人除了体重差别较大外，生理和病理方面都有很大差异。宝宝的肝肾等器官还没有发育成熟，酶系统还没有建立起来，药物代谢产生的不良反应有可能会导致宝宝残疾，甚至会威胁生命安全。

比如，四环素不仅会妨碍宝宝骨骼发育，还会让牙齿变黄，因此不能给8岁以下孩子服用；去痛片、安痛定含有氨基比林，易导致宝宝白细胞数量快速降低，甚至会引发生命危险；感冒通含有双氯灭痛，除了会造成肝损伤外，还会使血小板凝集受到抑制；解热止痛药含有非那西丁极易导致宝宝全身组织器官缺氧。所以大家一定要上点心呐！

2.药就要贵的好

有的妈妈带宝宝看病，总是要求医生开最贵的药，认为贵的药才是好药。

事实上，对症又便宜的药物才是好药。还有的父母认为新药就是好药，这也是错误的。从安全有效的角度分析，老药经过长期临床验证，疗效已经得到确认，大多数的不良反应已经被认知，因此安全性更高。

3.把喉片当成糖果给宝宝吃

家长都知道吃糖不好，但为了安抚哭闹的宝宝，不少父母就会拿喉片给他吃。喉片吃起来清凉爽口，宝宝喜欢，而家长则认为，喉片不是糖果，既好吃又能消炎！但长此以往，宝宝会很容易患上口腔炎症。

喉片是一种常见的消炎润喉药物，可以治疗扁桃体炎、鹅口疮、咽喉炎、口臭等病症。由于在生产过程中添加了适量的桉叶油、蔗糖等物质，吃进嘴里不但清凉舒适，而且香甜爽口，不少父母将它作为糖果的替代品。其实，这样做有可能导致新的疾病产生。

例如，碘喉片对口腔粘膜有很大的腐蚀性和刺激性。宝宝口腔健康，喉片中的抗菌成分会将口腔中的有益菌杀死，导致有害菌乘隙而入引发炎症。再比如，薄荷喉片可使口腔粘膜血管收缩，降低粘膜的抗病能力，导致口腔溃疡。

4.中药没有副作用是无害的

不少父母认为，西药副作用大，而中药没有副作用，不管怎么吃都没有关系。像是宝龙丸、回春丹、牛黄镇惊丸、六神丸等中成药就颇受家长欢迎，“有病中药治，没病中药补”。

俗话说“是药三分毒”，中药既然是药，肯定也有副作用。比如，六神丸含有冰片、蟾蜍、珍珠、雄黄、雄黄等成分。其中，蟾蜍的蟾蜍毒素和强心甙的结构很相似，用的方法不对容易引发心律失常；雄黄的主要成分是硫化盐，宝宝的心、肝、肾等器官还没有发育成熟，长期服用六神丸很容易伤害到这些器官。

5.宝宝发烧要用抗生素

有的妈妈一看到宝宝发烧生病就十分焦虑，马山想到抗生素类，认为可以尽快消除病痛，让宝宝好起来。

抗生素药物只对细菌感染引发的疾病（如肺炎、支气管炎）等有效，对病毒感染的疾病无效。

这里需要提醒大家注意的是，宝宝发烧有很多种原因，有可能是扁桃体炎、普通感冒等常见疾病引起的，也有可能是脑膜炎、麻疹、肺炎等严重疾病引起的。在没有查明宝宝发烧的具体原因前，盲目解热止痛药只会掩盖病情，影响医生做出正确诊断，延误治疗。

6.经常给宝宝服用维生素

有的父母认为，维生素是人体不可或缺的营养元素，所以给宝宝多吃有益无害。

但做任何事都不能过度，服用维生素也是如此。服用维生素A过量，会出现皮疹、瘙痒、头痛、骨痛、厌食、呕吐、毛发干枯等中毒症状；服用维生素C过量会引发腹泻、腹痛等不适症状；服用维生素D过量则会出现低烧、厌食、腹泻、呕吐症状，甚至是蛋白尿、肾损伤、软组织异位骨化等病症。

TIPS：医生开药后，父母要注意哪些？

因此，给孩子用药一定要遵医嘱，万万不可瞎来，医生开药后，为了保证宝宝的用药安全，大家还要注意以下几点：

1.查看药物是否在保质期内

大家只要在药品外包装上仔细查找，就可以找到生产日期和保质期，看一看药品是否在保质期内。

2.药物有没有特别注意事项

有些药品有一些特殊事项需要注意，比如药品要在何种环境下保存，以及怎样放置等等。

3.药物是否正确有无遗漏

现在去医院看病，处方都是打印出来的，大家要根据打印处方进行核对，查看一下药品有没有拿错或遗漏。

4.药量有没有差错

大家要仔细阅读药品说明书，或者好好看医嘱，找到符合宝宝年龄的服药量，做到精准用药

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