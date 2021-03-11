产后做好这几点，助你轻松恢复巅峰状态！

生娃后，妈妈们除了要照顾好宝宝，也要爱护自己，努力调养让自己早日恢复。那么，妈妈生娃后该怎么做才能快速恢复身体呢？最主要的，是要做到以下几点：

妈妈产后怎么做才能快速恢复？

1.坚持母乳喂养

妈妈分娩后半小时就可以给宝宝喂奶了。此时的奶水是初乳，不仅可以给宝宝提供营养增强抵抗力，还可以通过宝宝吸吮刺激子宫收缩，排出子宫内的恶露，促进子宫恢复，降低产后患上妇科病的机率。

2.保证营养均衡

妈妈生娃后身体虚弱，需要好好调理。要想恢复得好，一定要保持饮食的营养均衡。因此，建议大家在产后多吃富含高纤维的食物，比如新鲜蔬果以及全麦谷物等，为身体恢复提供足够的营养。

3.把握住黄金时间

妈妈恢复不好，主要原因是没有把握好黄金期。一般而言，产后恢复黄金期是在产后42天到半年之内，在此阶段大家要控制好自身体重。如果产后半年体重还是没有控制好，妈妈想要恢复到以往就比较困难了，有可能还会变得更胖。

4.合理运动

有的妈妈产后恢复较快，是因为她们坚持合理运动。顺产妈妈一个星期，剖腹产妈妈两个星期就可以进行简单运动，比如瑜伽、慢跑。

帮助子宫恢复需注意哪些？

1.及时排尿

妈妈生完孩子后需及时排尿，千万不要因为不想动而憋尿。长时间憋尿会导致膀胱膨胀过度，不利于子宫恢复。

2.注意私处卫生

坐月子期间，大家应该注意私处卫生，保持私处干净，避免细菌侵入引发生殖道炎症。

3.产褥期避免长时间卧床

有的妈妈认为，生孩子消耗大量体力，应注意卧床休息。其实，这种观点是不对的。如果是顺产的话，产后6-8小时，妈妈就可以坐起来，第二天就能下床走动，剖腹产则可以登医生拔掉尿管后，就起床练习走路，这样才更有利于身体的恢复，加快体内恶露排出，帮助子宫复原。

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