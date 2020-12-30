元旦带娃出门，这几个地方别去，会累坏孩子！

元旦小长假即将开始，在做好疫情防护的前提下，家长当然可以带孩子出门走一走。不过以下几个地方，育姐建议你不要去，因为会累到孩子！

× 步行街

每个大城市都有著名的步行街或商业街，比如上海南京路、北京王府井等。节假日期间，这些步行街到处都是买买买的人们。但对于宝宝而言，逛街可一点也不好玩，关键还要走那么多路，别提有多无趣了！

× 游乐场

很多父母觉得，放假带宝宝去游乐场玩耍最合适。其实，并不是所有的游乐场都适合带宝宝去玩，特别是大型游乐场。通常来说，大城市都会兴建一些大型游乐场，里面有跳楼机、海盗船、过山车等各种“高大上”的游乐设施。这些游乐项目大人玩起来都胆战心惊的，更不用说年幼的宝宝了。

另外，大型游乐场所占的面积很大，即使什么游乐项目都没有玩，想要把园区全部逛完，就比如上海迪士尼乐园这样的，就是一件很不容易的事。

总而言之，元旦去大型游乐场玩真的不太合适，大人玩不好，宝宝还受罪呐~

× 著名景区

大家如果不想遭罪，元旦期间最好别去著名景区游玩，比如长城、故宫，或者黄山、泰山、华山等名山大川。这些景区一到节假日就人山人海，而大部分宝宝都会有点密集恐惧症，一看到那么多人就容易心情烦躁，哭闹不止。

再说，去这些著名景点游玩，进去容易出来难。还记得上次我去某黄山，上了崎岖的山路没多久就开始“堵人”，简直和“排队爬山”没什么区别，游玩体验极差。有的带孩子的家长实在受不了，最后花钱请人抬轿子送他们下山。

这也不能去那也不能去，是不是宝宝元旦就不能出门玩了呢？非也，像科技馆、儿童乐园等等就更适合带宝宝玩。想要宝宝玩的开心玩得尽兴，大家一定要认真选择合适的地方哦。

这些地方孩子最容易走丢，家长要警惕

1.超市

超市里商品琳琅满目，货架众多，常常成了孩子和父母的阻碍，很容易发生儿童走失事件。

2.幼儿园

孩子被人冒名领走，或者孩子等不及爸妈来接自行回家，都会导致儿童走失案件的发生。

3.商场

爸爸妈妈专心挑选商品或者去试衣间试穿衣服时，孩子被周围有趣的事物吸引，不知不觉就和父母失散了。

4.公园

公园虽然很大，但节假日悠闲玩耍的游客也很多，孩子很容易发生走失。

5.游乐场和动物园

游乐场和动物园有很多有趣的地方，孩子们常常滞留或自行返回。当爸爸妈妈发现孩子不见时，孩子已经被“淹没”在涌动的人群中。

6.车站

到了节假日，车站里挤满了南来北往的旅客们，有些心怀不良的人贩子也混迹其中，大家一定要看牢孩子，避免走失。

7.婴儿车

相关案件统计表明，很多“马大哈”父母过了很久才发现婴儿车中的宝宝不见了，甚至婴儿车被“连锅端”的案件也并不少见。

8.放学路上

放学时，孩子单独经过人员较少公园、胡同、道路，都容易发生走失，被人贩子拐走。

宝宝出行必备清单

如果你想带孩子趁机出趟远门，去附近城市玩一玩，那么这份清单就要收好：

食品类

奶粉(满3岁断奶除外)，辅食(根据是否需要以及宝宝食量)，奶瓶2个(喝奶+奶水)，保温杯1个，围嘴2—3个，便携餐具1套，小面包、小饼干、水果片等零食适量。

衣物类

内衣裤3套，毛衣、外套等(根据目的地天气准备)，裤子(宝宝常尿裤子要多备几条)，纸尿裤(根据出行时间和宝宝需要)，鞋子1—2双，手帕2—3条，毯子1条，毛巾2—3条，床单1条。

日用品

玩具2—3个(安抚宝宝情绪)，手口湿巾适量，免洗消毒洗手液1瓶，沐浴露洗发水1瓶(可以带小瓶装)，润肤霜1瓶，绘本2—3本，便携式婴儿车或婴儿背带，微型应急马桶等。

药品类

感冒药、抗过敏药、退烧药、退热贴、晕车药、肠胃药、创可贴等。提醒大家，最好咨询医生后购买，确定可以给宝宝服用以及服用剂量。另外，还应携带孩子病历，便于在外就医。

其他

轮式可坐儿童旅行箱、防走失背包等。

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