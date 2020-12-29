别让孩子成为“冻疮体质”，如何防范看这里！

冬天来了，小心冷空气对你的娃“冻手冻脚”，让孩子招惹上【冻疮】！若是再护理不当，冻疮还会反反复复~~心疼的呀~

如果不想让孩子变成“冻疮体质”，赶紧看看下面这些建议：

敲黑板！宝宝更容易患冻疮

冻疮多发于冬季和早春，而宝宝是高发人群，这是因为宝宝皮肤散热较快，损耗的热量多，血管系统又十分发达，皮肤对外界环境变化十分敏感，所以很容易患上冻疮。另外，宝宝皮肤的含水量较高，这也是容易患冻疮的原因之一。

让宝宝远离冻疮，这三点一定要做到

大家只要做到以下三点，就可以让宝宝在冬天远离冻疮：

1.平常多护理

为了增强体质，宝宝在冬天也要经常到户外进行活动。最好每天给宝宝按摩手脚等皮肤裸露的部位，加快血液循环预防冻疮。当宝宝户外运动结束回到室内时，大家应先让他的肢体自然回温，而不是立即烤火或将泡在热水里。

2.做好护肤工作

为了保护宝宝娇嫩的皮肤，避免热量散发，大家可以给宝宝涂抹一些油脂类护肤品，比如凡士林等。还有，宝宝平常多吃富含维生素的食物和高热量的食物，可以有效提升抗寒能力，从而减少冻疮的发生。

3.注意保暖和防潮

冬天天气寒冷，大家要多注意宝宝脸部、手部等裸露部位的保护。带宝宝外出时，最好让宝宝戴上防风耳罩、手套、口罩等保暖装备。另外，要注意衣服和鞋袜的干燥，不要穿着有汗液的衣服到处活动。请注意，宝宝的衣服鞋袜应大小松紧合适，不要妨碍身体正常的血液循环。

若宝宝得了冻疮，要注意这些问题

宝宝得了冻疮，通常是护理不当导致。冻疮一般不容易被发觉，等到皮肤上出现灼痛、刺痒等症状时，其实已经开始出现轻微冻疮。如果孩子已经冻疮，一定要在做好日常护理的同时，避免以下几个问题：

1.冻伤后不要马上用热水泡手泡脚

宝宝皮肤被冻伤后，千万不要马上用热水泡脚或者洗热水澡。皮肤刚刚被冻伤，神经感觉被削弱，此时快速升温只会让损伤变得更严重，影响正常恢复。

2.冻伤的皮肤不要用力揉搓

用手轻轻揉搓冻疮可以缓解症状帮助痊愈合，但一定要控制好力度。大家千万不要胡乱揉搓，以免让受冻皮肤损伤得更厉害。

3.受冻后别让宝宝立即靠近暖气取暖

宝宝在室外受冻后，如果让他立即去火堆、暖气旁边取暖，不仅不能减轻冻伤，反而会灼烧已经被冻伤的皮肤，让冻疮变得更严重。应该先让宝宝活动活动手脚，然后再靠近热源取暖。

治疗冻疮：用什么药看破溃的情况决定

通常来说，冻疮发生在身体的末端，尤其是皮肤暴露的部位，比如耳朵、脸部、手指、脚趾等。

宝宝患上冻疮后，皮肤会出现暗紫色结节或斑块，表面有光泽，摸起来很紧绷，用手按一下会发生褪色现象。如果皮肤发生破溃，局部温度会降低，严重时还会有血疱或水疱。血疱或水疱破裂后会造成皮肤溃疡或糜烂，宝宝会感觉到灼热、瘙痒、疼痛。

治疗冻疮用什么药，要根据宝宝皮肤是否有破溃来决定。如果宝宝皮肤没有发生破溃，大家可以用10%樟脑软膏、维生素E软膏、辣椒酊等促进血液循环的药物进行涂抹治疗。另外，大家可以在医生指导下服用血管扩张剂来治疗冻疮；如果宝宝皮肤发生了破溃，可以用红霉素软膏、5%硼酸软膏进行涂抹。

敲黑板，盲目揉搓宝宝有冻疮的部位，有可能会加重皮肤损伤，甚至诱发感染，千万不能乱来！如果孩子冻疮严重，一定要及时就医！

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